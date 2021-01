Asalto en Esteban Echeverría: el video que muestra cuando un grupo de delincuentes armados le roban a una mujer

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda vecina





Un violento asalto se registró en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, cuando dos delincuentes armados se bajaron de un auto y le robaron sus pertenencias a una mujer que estaba estacionando frente a la casa de sus padres y huyeron del lugar ante la advertencia de que estaba llegando la Policía.

El hecho ocurrió cerca de las 16:45 del sábado pasado sobre la calle Rosales, entre Liniers y Reconquista, en la ciudad de Luis Guillón, y todo el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de las viviendas de la zona.

Según se puede apreciar en las imágenes, todo empezó cuando la víctima, a bordo de un vehículo marca Citroen, fue abordada por dos personas que, a punta de pistola, le quitaron sus pertenencias, para luego escapar en otro rodado.

En diálogo con el canal TN, Valeria, hermana de la damnificada, explicó que la mujer había ido “a atraerles unas verduras” a sus padres “porque ellos son personas de riego y no salen de la casa”, por lo que sus hijas se encargan de hacer las compras de los alimentos.

“Yo vivo al lado de la casa de ellos. Justo estábamos ordenando y la vi llegar por la tele de las cámaras. Cuando me di cuenta de que le cruzaron el auto enseguida llamé al 911 y desde la ventana empecé a gritarles desaforadamente, como si estuviese en una cancha de futbol, que la suelten”, relató.

Para la testigo del asalto, los ladrones “querían el auto” de su hermana, quien “no había trabajado en todo el año porque es fotógrafa” y como consecuencia de la pandemia no tuvo actividad, pero “justo le habían pedido un trabajo atrasado que fue a buscar al laboratorio y que tenía que entregar ”.

La Policía ya tiene los videos del asalto, pero los delincuentes seguían prófugos

“Por esa razón, ella no se los quería dar. Les pedía que la dejaran sacar las fotos. En ese forcejeo, se le subió uno “de los delincuentes) que le dijo ´¿no entendés? dame el auto’. Pero ella tenía con todas sus fuerzas la llave (del vehículo) y no se lo quería dar por esta cuestión del trabajo, el único que había hecho en todo el año”, agregó.

Al respecto, Valeria supuso que los ladrones “la venían siguiendo” y contó que incluso la víctima cree “que antes se los cruzó en una calle, pero después los perdió y nunca se puso a pensar” que esas personas podrían ser sus futuros atacantes.

“Querían robarle el auto, le apretaron el cuello para que no gritara, pero por suerte no pasó nada. Ella después vino corriendo a mi casa porque mi otra hermana le había dado una plata para que pudiera pagar algunas deudas. La estamos ayudando. Ella pensaba en todo eso, por eso está shockeada. Hasta recién estuvo con nosotras porque se quedó con miedo, se quedó mal y agradecemos a Dios de que no pasó a mayores”, agregó.

Por último, la mujer reveló que pudo ver la patente del vehículo en el que circulaban los asaltantes y contó que la víctima ya hizo la denuncia correspondiente y entregó todos los videos del robo a la Policía, pero “todavía no hay ninguna novedad”.

“Los delincuentes fueron tirando en distintos lugares la documentación que le habían quitado a mi hermana y la verdad, agradezco a las personas que se acercaron y lo devolvieron porque sabían que fue producto de un robo”, cerró.

Seguí leyendo:

Lo marcaron en el banco, le robaron $140 mil en la puerta de su casa y ahora lo amenazan por teléfono: “Sabemos dónde vivís”

Las fotos tras el cobarde asalto a una pareja de jubilados en Luis Guillón: los golpearon y destrozaron su casa