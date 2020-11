Las fotos tras el cobarde asalto a una pareja de jubilados en Luis Guillón: los golpearon y destrozaron su casa

Gerardo, una de las víctimas: así quedó su cara y así quedó su domicilio.

Tres delincuentes armados ingresaron el lunes por la mañana a la casa de una pareja de jubilados en la localidad bonaerense de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. Los ladrones sorprendieron a sus propietarios, los maniataron, los golpearon en la cara y en el cuerpo, les robaron dinero y escaparon: su casa quedó destrozada y ellos resultaron heridos.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de Moreno y Mendoza. Tres ladrones intentaron ingresar a la casa habitada por Gerardo, de 82 años, y Nelly, de 72. Como no lo lograron en ese primer intento, esperaron. Una hora más tarde, Gerardo abrió la reja trasera para que entre su perro y minutos después, mientras la pareja estaba en la cocina, fueron sorprendidos por los ladrones, según confirmaron fuentes cercanas a la pareja a Infobae.

El jubilado fue atacado en el comedor de su casa por los asaltantes que entraron por la parte trasera, donde tiene un patio. Su mujer recién se despertaba.

“Yo fui para hacer entrar al perro y no me di cuenta de nada. Antes de eso habían tocado timbre. Yo deje la puerta abierta y no alcanzo a entrar y tres tipos encapuchados detrás mío me decían callate, callate, callate” , contó Gerardo, en declaraciones reproducidas por Télam.

El hombre contó que le pedían “dólares”, pero que él sólo tenía “5000 pesos” y que les dijo a los delincuentes: “La puta que te parió, soy italiano pero vine a los 18 años, ¿qué jubilación querés?”.

Así quedó el lugar tras el robo

Ahí comenzaron a golpearlos con distintos elementos que encontraron en el lugar y los maniataron. Luego recorrieron y revolvieron la casa en busca de sus pertenencias. En un primero momento, los delincuentes no encontraron ningún elemento de valor entonces le exigieron a ambos que les digan donde escondían el dinero mientras los golpeaban.

Tras permanecer dentro de la casa durante dos horas, los delincuentes se llevaron el dinero y escaparon. Inmediatamente los jubilados dieron aviso a la Policía.

Las manos de una de las víctimas heridas

Una vez que los efectivos arribaron al lugar, la pareja tuvo que ser trasladada a un centro de salud de la zona, donde les hicieron distintos estudios por las heridas sufridas. Según informaron se encuentran fuera de peligro.

Luego su abogado Roberto Herrera realizó la denuncia en la Justicia. El letrado, según le aseguró a Infobae, le requerirá a la fiscal del caso, Marcela Ruiz, titular de la UFI N°1 de Esteban Echeverría, que ordene medidas urgentes para dar con los delincuentes.

Gerardo, de 83 años luego de ser víctima del brutal robo.

Las entraderas violentas a jubilados, mientras tanto, se repiten en el conurbano.

A mediados de enero de este año, Catalina Prado, de 90 años, jubilada y pensionada, vecina de la calle Pellegrini en Adrogué, fue cobardemente asaltada por un grupo de delincuentes que la sorprendió en su living mientras barría el piso. Los ladrones, según medios locales, habían saltado las rejas para amedrentarla: la violentaron y la humillaron mientras registraban su propiedad.

Le robaron dinero, aseguran fuentes judiciales. No era la primera vez que entraban delincuentes a su casa. A Catalina le habían robado tiempo antes. Así, instaló cámaras en su casa, que captaron la secuencia.

En los últimos días, tres de esos sospechosos fueron arrestados en una serie de tres allanamientos a cargo de la UFI N°11 de Lomas de Zamora con los fiscales Laura Alfaro y Walter Scolari, especializada en entraderas, realizados por personal de la Comisaría 1° de Adrogué bajo la firma del Juzgado de Garantías N°6 de la jurisdicción, los sospechosos acumulan condenas y una larga lista de antecedentes: se le imputan cinco entraderas en este año, con otros jubilados como víctimas.

Seguí leyendo:

El video que muestra el robo a una jubilada de 90 años en Adrogué

Violenta entradera en un edificio de Balvanera: tres detenidos

Violento robo en dos casas de un country: maniataron a los integrantes de las dos familias y se llevaron hasta una pava eléctrica