Catamarca: elevaron a juicio la causa por el femicidio Brenda Gordillo, la joven que fue asesinada y quemada en una parrilla

Luego de cometido el femicidio, Naim Vera se entregó a la Policía y confesó el hecho

El fiscal de instrucción 5 de Catamarca, Hugo Costilla, finalizó la investigación de la causa y solicitó que Naim Vera sea sometido a juicio oral, acusado de haber asesinado a su novia Brenda Micaela Gordillo e incinerado su cadáver en la parrilla de una casa en la capital provincial el 1 de marzo pasado.

Vera está acusado del delito de “homicidio doblemente agravado por mediar relación de pareja y femicidio”, en perjuicio de Brenda. A partir de ahora, el pedido del fiscal deberá ser ahora analizado por el juez de Control de Garantías de Catamarca, Marcelo Sago, quien antes de resolver le dará curso a la defensa del acusado, para que pida las medidas que considere necesarias.

El abogado de la familia Gordillo, Sebastián Ibáñez, dijo a Télam que “está confirmada la elevación a juicio, ya salieron las cedulas de notificación de la fiscalía para las partes y no obstante yo me notifique personalmente en oportunidad de entrevistarme con el fiscal” aunque aclaró que el debate oral no comenzará antes de marzo del año próximo.

Señaló que “la defensa de Vera tiene 6 días corridos para oponerse a la elevación a juicio de la causa y solicitar el sobreseimiento del imputado, lo cual creemos que no sucederá dada la contundencia de las pruebas” y remarcó que días atrás, el acusado “confesó el hecho y su autoría y dijo haber matado intencionalmente a Brenda”.

Y destacó que la familia de Brenda está conforme con la investigación y que prevé realizar una suelta de globos en memoria de la joven asesinada.

El hecho ocurrió el domingo 1 marzo último en un departamento tipo dúplex, situado en la calle Ayacucho norte, frente a la Universidad Nacional de Catamarca, en la capital provincial, propiedad de la familia de Vera. En ese sitio, que no era la vivienda familiar sino un inmueble aparentemente que tenían para alquilar, Vera se encontraba junto a su novia, Gordillo, con quien aparentemente mantuvo una violenta discusión que terminó con el femicidio.

De acuerdo al relato de los voceros, el hecho se descubrió recién el domingo por la tarde, cuando Vera se presentó junto a un abogado en la Brigada de Investigaciones de la capital provincial y confesó que había mantenido una violenta discusión con Gordillo, en medio de la cual ella murió al caer por unas escaleras.

Tras ello, dijo el joven, por miedo decidió deshacerse del cuerpo, lo quemó en una parrilla y, desmembrado por el fuego, abandonó una parte en un contenedor vecino al departamento y otra a la vera de la ruta provincial 4, a la altura de la quebrada del río El Tala.

Luego, las cámaras de seguridad del Puesto Caminero Las Rejas registraron al acusado circulando en su vehículo por esa ruta a la altura del kilómetro 11 y se cree que en ese momento estaba volviendo a su casa después de haber dejado a medio enterrar lo que quedaba de su novia.

En el medio del trayecto fue detenido por efectivos policiales que le pidieron los papeles de la camioneta y controlaron sus documentos, pero al notar que estaba todo en regla lo dejaron continuar su camino.

Ya de nuevo en el departamento, el joven llamó a un amigo abogado y le contó lo que había hecho. Luego, hizo lo mismo con su padre y ambos lo acompañaron para que se entregue cerca del mediodía.

Por la tarde, la Policía encontró a la vera de la ruta la caja en la que estaba una parte del cadáver de Gordillo y dos horas después hallaron el resto en el contenedor de basura. El acusado había dado diferentes versiones sobre cómo se había deshecho del cuerpo después de que los descuartizó.

