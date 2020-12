Ordenaron la detención de los rugbiers que le desfiguraron el rostro a un joven en una fiesta clandestina

Felipe tiene 23 años y estudiante de Derecho. Los rugbiers lo golpearon hasta desfigurarle la cara: tiene doble fractura de tabique, cuatro dientes rotos, un corte en el rostro y un traumatismo en el ojo izquierdo. Podría perder la vista

La justicia de Claromecó ordenó la detención de Lucio e Ignacio Cozzi, los hermanos acusados de golpear salvajemente a Felipe Di Fransesco en una fiesta clandestina ocurrida durante la madrugada del 27 de diciembre.

La medida dispuesta fue raíz de un pedido de la fiscal Natalia Ramos, que investiga la causa caratulada como “lesiones graves agravadas por la participación de dos personas”.

Tras recibir la orden judicial, la policía se movilizó hacia el domicilio de los rugbiers, en la ciudad de La Plata, pero no logró hallarlos.

El ataque ocurrió el domingo, a dos mil metros del faro en la localidad balnearia de Claromecó, partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, en una fiesta clandestina en la playa a la que asistieron unas 500 personas. Felipe Di Francesco (23) y su hermano mayor Ramiro (26) estaban recogiendo botellas de vidrio y latas, intentando limpiar el lugar, cuando un grupo de seis o siete personas, entre ellas los hermanos mellizos Lucio e Ignacio Cozzi (31) comenzaron a provocarlos.

“Arrancaron a tirar basura al fuego. Mi hermano, que es ambientalista, les pidió que en vez de tirarlas al fuego, nos dieran una mano. Ahí, Lucio, empezó a prepotear e insultar a mi hermano”, repasó Felipe en declaraciones televisivas. Según el joven, después de ese altercado, los Cozzi, oriundos de La Plata, con domicilio en Tres Arroyos, lo interceptaron mientras él se subía a su camioneta y lo golpearon.

“Me agarraron solo, por la espalda. No se si fue una emboscada o me estaban esperando. Quedé inconsciente y me siguieron pegando en el piso”, dijo el chico de 23 años, estudiante de Derecho.

“Podría haber terminado en una desgracia”, sostiene Guillermo Di Francesco, padre de Felipe, en comunicación con Infobae. Tras la golpiza Felipe fue trasladado a un centro médico de Claromecó y posteriormente a la clínica Hispano. Como consecuencia de la golpiza, el joven tiene doble fractura de tabique, cuatro dientes rotos, un corte en la cara y un traumatismo en el ojo izquierdo. “Fue un acto de cobardía. Fueron a buscarlo cuando estaba solo. Le destrozaron la cara”, apunta el hombre, que trabaja en una mueblería en Tres Arroyos.

Los mellizos Cozzi tienen 31 años. Según pudo saber este medio, ambos están registrados en los rubros de contaduría de la AFIP y fueron empleados de ARBA, desde el 2012 hasta, por lo menos, marzo de 2020. Como jugadores de rugby, se iniciaron en el Club Cazadores Tres Arroyos y, luego, jugaron en La Plata Rugby Club. Tras conocerse la noticia, la Institución deportiva publicó un breve comunicado y se mostró en contra de la violencia esgrimida por los Cozzi.

“Sobre lo publicado en medios de comunicación de lo ocurrido en Tres Arroyos, La Plata Rugby Club repudia cualquier acto de violencia. Su Comisión Directiva está a la espera de lo que dictaminen las autoridades competentes”, apuntaron.

De acuerdo con el padre de la víctima, no es la primera que los Cozzi protagonizan una pelea. “Acá en Tres Arroyos nos conocemos todos. Estos son pibes más grandes y tienen antecedentes de golpizas. Hace tres años dejaron inconsciente a uno en el parador La Barra de Claromecó. Se creen que porque tiene fuerza pueden llevarse el mundo por delante”, apunta Guillermo.

En el caso de la golpiza sufrida por Felipe interviene la UFI N° 13 de Tres Arroyos bajo la clasificación por ahora de lesiones leves. Por la organización de la fiesta clandestina hay dos acusados de violar el artículo 205 del Código Penal. La causa la tiene el Juzgado Federal de Necochea y quedó a cargo del doctor Rolando Pérez, quien dispuso una investigación contra los presuntos organizadores: Pablo Hernán Bellini, de 54 años y Javier Francis Duhau, de 18 años.

