Una joven rapera apareció muerta en Navidad y se investiga si se trató de un femicidio

El 15 de diciembre, Paula Mónica Giménez, de 21 años, conocida en la escena hip hop de Misiones como “Gemma” o “Chini”, había decidido romper su silencio. Tras semanas de angustia y temor, publicó varias historias de Instagram reservadas para sus mejores amigos, donde admitía tener miedo de lo que podía pasar con su vida en el futuro inmediato.

“ Es la primera vez en mi vida que tengo miedo de verdad . Y lo publico porque de verdad tengo miedo… (...) Siento la necesidad de publicarlo porque si llega a pasar o pasarme algo, se sepa que alguna vez escribí esto (...) Soy consciente de que podría pasar algo y lo estoy evadiendo, esperemos que no… quiero pensar que no. Pero si pasa, rompan todo ”, alertó.

Pasaron diez días de aquella publicación: en la madrugada del 25 de diciembre, ya en Navidad, Paula apareció muerta, ahorcada con un cable, dentro de su domicilio ubicado en la avenida López y Planes y Jauretche, en Posadas. Nunca había llegado a realizar una denuncia policial.

Por el momento, la Justicia misionera calificó el hecho como una muerte dudosa y se investiga si se pudo tratar de un femicidio, cuyo principal señalado por el entorno de la chica es un joven de 21 años, de nombre Franco N., quien fue su pareja durante el último año y quien fue la última persona que la vio con vida , durante la misma madrugada de la navidad.

De acuerdo a la reconstrucción que se pudo hacer en la investigación a lo largo de los últimos días, Giménez pasó junto a Franco y a otros amigos la madrugada de la Navidad en la casa de otro colega, Rodrigo T, ubicada justo enfrente de la casa de la cantante.

“Gemma” y Franco llegaron a la fiesta privada cerca de las 4.30 de la madrugada. La joven tenía una hija menor de seis años que se encontraba pasando las fiestas con su padre, en otro punto de Posadas.

Ambos permanecieron allí hasta las 7 de la mañana, cuando Paula y Franco se retiraron juntos.

Unos 20 minutos después, Rodrigo recibió un llamado de Franco, quien le pedía que cruzara la calle y acudiera a la casa de Paula, ya que ella presuntamente le había enviado fotos de un cuchillo y de un cable con forma de horca, amenazándolo con quitarse la vida si él no regresaba a la casa.

Una vez que Rodrigo pudo entrar a la casa de su amiga, se encontró con la artista muerta, con un cable atado al cuello. Luego de intentar rescatarla, Rodrigo dio aviso de inmediato a la policía.

A las pocas horas, Franco fue detenido por la policía de Misiones y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo del doctor Fernando Verón, quien lleva la causa. En su primera declaración, tras ser detenido, el joven indicó que ya no formaba pareja con la rapera desde hacía 6 meses y que la chica lo amenazaba constantemente con autoinfligirse lesiones en caso de que él no quiera volver con ella.

Además, indicó que tras dejar a Paula en su casa, se tomó el colectivo 23 mientras ella le seguía enviando mensajes para que regresara. Franco N. fue puesto en libertad un día después de su detención.

Sin embargo, durante la catarata de mensajes y publicaciones que Paula hizo a mediados de diciembre, pareció trazar una historia diametralmente opuesta a la relatada por Franco. La joven también llegó a publicar en Twitter la frase: “Nunca tuve tanto puto miedo en mi vida”.

Además, publicó en las redes capturas de chats en los que, según sus allegados, sugería que su pareja se inventaba cuentas falsas para amenazarla en las diferentes plataformas. “Si te vuelvo a ver cerca te vas a arrepentir vos y tu hija” , se había escrito en un mensaje de un usuario llamado “fatima.12y”.

También hay una captura de una charla de la propia Paula con un hombre, que parece ser un familiar o un allegado a Franco. En él, la joven rapera le ruega: “Señor, Franco estuvo en mi casa recién. Saltó la reja y golpeó mi puerta como un desquiciado. No le atendí y se fue. Pero me está hablando de cuentas de Instagram y no para de decirme cosas. Saqué captura de todo y lo tengo guardado. Mi papá quiere que le ponga una orden de alejamiento pero yo no quiero hacer eso. Pero le voy a pedir que por favor hable con él. Porque hoy no estaba mi hija, pero si él hace eso de nuevo y está mi bebé, voy a tener que denunciarlo. Por favor le pido, no quiero más problemas”, escribió la joven.

Por el momento, el juez Verón mantuvo la carátula de la causa como muerte dudosa. Durante hoy, lunes, se encargó de tomar declaraciones indagatorias y se espera que entreviste a los padres de la cantante en la jornada de mañana. Además, espera las pericias de los teléfonos celulares de Franco y de la propia Gemma.

Recién una vez recogidos los testimonios y las pruebas, se resolverá la posibilidad de un cambio de calificación.

Gemma era una de las referentes deel hip hop en Misiones. Desde sus participaciones en batallas de freestyle hasta presentaciones en festivales, había logrado hacerse un nombre dentro del ambiente artístico de la provincia. Por eso, desde la confirmación de su muerte, las redes mostraen mensajes de condolencias y recuerdos sobre su obra en el género.

Además, otros raperos le dedicaron canciones e improvisaciones a lo largo de la última semana.

