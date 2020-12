Los videos que muestran la imprudencia al volante del joven prófugo por la muerte del chico de 5 años en Flores

Los videos del joven que atropelló y mató a un nene de 5 años en Flores

A Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años que se encuentra prófugo tras ser acusado de ser el conductor del Volkswagen Golf que el jueves pasado arrolló y mató a un niño de 5 años en Flores, le gustaba mostrarse al volante en sus redes sociales. En diferentes videos que subía a sus perfiles se lo observa bailando, sin cinturón de seguridad y mirando a cámara, a bordo de distintos autos.

Junto a diferentes acompañantes, el conductor se muestra sonriente y grabando con su teléfono celular. Sin embargo, otras imágenes, las de una cámara de seguridad de un estacionamiento de Ciudadela fueron las que lo incriminaron. Esa filmación lo captó, momentos después del accidente, abandonado el vehículo en el cual presuntamente atropelló y mató a Isaac Sus en el cruce de la avenida Directorio y San Pedrito.

Desde ese día, Papadopulos se encuentra prófugo de la Justicia y es buscado intensamente. De este modo, en las últimas horas el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 62, a cargo de la jueza Patricia Guichandut, ordenó su captura internacional, ya que se sospecha que el joven pudo haberse escapado del país.

Las imágenes del garaje donde fue encontrado el auto que atropelló y mató a un nene en Flores

Así Papadopulos, que ya cargaba con un pedido captura a nivel nacional, se transformó en el principal sospechoso por el homicidio. El hecho ocurrió el jueves pasado cerca de las 23. Débora Inés Agosti, de 45 años, y su hijo cruzaban la avenida Directorio, a la altura de la calle San Pedrito, en el barrio porteño de Flores. Allí fueron arrollados a alta velocidad por el Golf GTI, cuyo conductor luego se dio a la fuga.

Segundos después del accidente vial, que fue registrado por una cámara de seguridad de la zona, un oficial que se encontraba en el lugar irradió el alerta hacia todas las comunas para dar con el sospechoso y solicitó una ambulancia de SAME.

El chico, aún con vida, fue trasladado al hospital Piñero aunque horas después falleció a causa de la gravedad de las heridas. Su madre, en tanto, permanece internada en el mismo centro de salud en grave estado con politraumatismos y fracturas varias.

El momento del choque filmado por las cámaras de seguridad de la calle.

Casi dos días después del hecho, se presentó en la comisaría vecinal 7A de Flores, Rubén Ariel Papadopulos, el padre del prófugo. En primer momento se creyó que él iba a volante al momento del accidente, pero tras la aparición del vehículo y el registro fílmico donde se lo ve a Papadopulos hijo descender del auto, la investigación dio un giro y los indicios se direccionaron hacía el joven de 21 años.

Rubén Ariel, sin embargo, quedó detenido y ayer declaró. Según sus dichos en sede judicial, perdió contacto con su hijo: “Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve”.

El hombre explicó que al enterarse de la noticia entró en pánico. “Recibí otros llamados de familiares porque en la comunidad (gitana) las noticias corren rápido. Me asusté mucho. Salí de mi casa y fui para lo de un familiar por eso no me encontraron cuando me fueron a buscar. Me quedé ahí el resto del tiempo”, aseguró.

Rubén Papadopulos tiene 44 años

Una vez que comenzó la investigación, Papadopulos hijo sumó otra agravante: se descubrió que aparentemente no tenía licencia de conducir. Así lo informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): según sus registros el joven fue reprobado cuando intentó obtenerla por primera vez en la sede Roca de la Dirección General de Licencias, en octubre de 2017, cuando tenía 18 años.

“En el examen psicológico se encuentran indicios contrarios para la aptitud para manejar, por lo que no se le otorga la licencia hasta presentar un estudio psicodiagnóstico para profundizar su situación”, precisó un informe elaborado por la ANSV, que además detalló que casualmente fue atendido por la misma psicóloga que inhabilitó a su padre en marzo 2020.

De acuerdo al reporte de la ANSV, en enero de 2018, Ricardo Emanuel Papadopulos presentó un estudio psicodiagnóstico de una entidad privada que determina no tener signos psicopatológicos de relevancia por lo que “el área psicológica, evaluando el estudio presentado y los indicios encontrados originalmente, define otorgar la licencia por solo 1 año con control”, especificaron a este medio.

Pero tras superar las siguientes etapas psicofísicas, el joven no se presentó a rendir el examen teórico y nunca obtuvo la licencia para conducir en la Ciudad de Buenos Aires.

En una marcha, pidieron justicia por la muerte de Isaac en Flores (Fotos: Nicolás Stulberg)

De este modo, los familiares de Isaac realizaron esta tarde una marcha en el lugar donde se produjo el accidente vial junto a integrantes de la asociación Madres del Dolor para exigir justicia y la captura del joven.

También estuvieron presentes los abogados de la familia, David Berstein y Gabriel Becker. Este último dijo a TN que en las últimas horas declaró un testigo que aseguró que el vehículo que arrolló al menor “venía circulando por el carril del medio y que cuando ve que el semáforo estaba en rojo, busca un hueco para pasar. El auto nunca pisó el freno, pasa por detrás del camión que cruza y se encuentra con la víctima. Estamos indignados”.

Más allá de que la Justicia ordenó su captura internacional, el letrado agregó que creen que Ricardo Papadopulos “está en el país”, por lo que hicieron “un llamado solidario para que se entregue”.

Seguí leyendo:

Realizaron una manifestación para pedir la detención del conductor que atropelló y mató al nene de 5 años en Flores

Fiestas a todo volumen y los autos como modo de vida: quienes son los Papadopulos, sospechosos de atropellar y matar a un niño de 5 años