Fiestas a todo volumen y los autos como modo de vida: quienes son los Papadopulos, sospechosos de atropellar y matar a un niño de 5 años

Ricardo Emanuel Papadopulos se encuentra prófugo de la Justicia

Autos y más autos: los que estaban estacionados en la calle e incluso sobre la vereda durante cada día. En forma de documentos, cuando la familia cruzaba la calle para sacar fotocopias de traspasos de titularidad. De lujo también, alta gama, los que utilizaba el protagonista de la historia para conducir a alta velocidad por las calles de Villa del Parque.

Los autos parecieron ser el idioma con el que se manejó la familia de Rubén y su hijo Ricardo Emanuel Papadopulos a lo largo de las últimas décadas y precisamente un auto fue el conducto que encaminó a la familia hacia el abismo. Ya pasaron cuatro días del accidente en el que el Volkswagen Golf GTI blanco, propiedad de Rubén Papadopulos, atropelló y mató a Isaac Sus , un niño de 4 años, y dejó herida de gravedad a la madre del pequeño, Débora Inés Agosti, quien permanece internada .

A raíz del hecho, Rubén Papadopulos, de 44 años, miembro de la comunidad gitana, se entregó ante la Justicia y hoy permanece detenido en una alcaidia porteña a la espera de ser indagado esta tarde. Sin embargo, la Justicia sospecha, aún sin elementos de peso. que quien manejaba el Golf GTI era su hijo, Ricardo Emanuel, de 21, quien fue capturado por cámaras de seguridad de un estacionamiento de Ciudadela en la misma noche del accidente, revisando el capó del auto y siendo consolado por un amigo.

Hoy, el joven está prófugo.

Mientras tanto, la casa de Rubén Papadopulos en la calle Emilio Lamarca, en el barrio porteño Villa del Parque, se encuentra vacía, con una faja en su puerta.

El domicilio de Rubén Papadopulos, que fue allanado por la Policía a la mañana siguiente del accidente (Google Street View)

El frente tiene una de las seis persianas semiabierta. La puerta de entrada, de madera, se encuentra golpeada, castigada, y cerrada con un trozo de cortina que se “coló” desde dentro hacia afuera. En el frente, hay una pequeña fuente de agua apagada con una estatuilla, barandas de vidrios con una figura del rostro de una mujer tallada en el centro. También hay restos de maderas en el suelo. Ese pequeño desorden responde a un allanamiento realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad durante la mañana del viernes. Todas las puertas también estaban selladas con las fajas de secuestro de las fuerzas de seguridad.

“Vinieron a la mañana siguiente al accidente. Y cuando la policía vino, ya no quedaba nadie. Ya se habían ido todos. Y mirá que pasaba una cantidad de gente por esa casa, que medio no se sabe cuántos viven ahí. Son de la comunidad gitana y en el barrio era común verlos de a muchos juntos ”, afirmó un comerciante vecino sobre la calle Nogoyá. De acuerdo a los vecinos, Ricardo no vivía con sus padres, con un domicilio fiscal en Mataderos. Los visitaba una vez por semana, acompañado de un nene.

El vínculo de la familia Papadopulos y los autos encontró diversas facetas, de acuerdo al relato de los residentes y los comerciantes de la cuadra. “ Mi suegro vive acá en Lamarca y cada vez que venía, te puedo decir que encontraba autos de todo tipo. Camionetas 4x4, modelos nuevos. Siempre había al menos tres autos estacionados en la puerta del garage ”, relató otro vecino mientras salía de la casa de su familia, a mitad de cuadra.

El auto de la familia Papadopulos con el que se embistió mató al pequeño Isaac Sus, de 4 años

“Era común ver a todas las familias juntas. Escuchaban música, las mujeres generalmente estaban adentro de la casa y los hombres, afuera charlando. Los más grandes son tranquilos, pero los más jóvenes son enfermos de los autos. Se la pasan dando vueltas a la manzana a alta velocidad arriba de esos autos nuevos. Es como un deporte que tenían, subirse a los autos y salir rápido haciendo ruido ”, completó.

En la semana anterior al accidente, un vecino reveló a Infobae haber visto a Ricardo Emanuel paseando por las calles de Villa del Parque con un VW Polo: “Encima era un Polo último modelo, el más nuevito”, aseguró.

El historial comercial reveló que Rubén Papadopulos se dedica a la venta y compra de metales. Sin embargo, el hombre, su esposa y algunos de sus hermanos visitaron con asiduidad una librería ubicada a mitad de cuadra para emitir fotocopias del Formulario 08 Automotor, en el que se realizan los traspasos de titularidad de los vehículos. El otro artículo que la familia solía fotocopiar en ese local era cheques, de diverso tipo y de valores variados.

Ricardo Emanuel Papadopulos, al estacionar el auto del accidente, durante la noche fatídica

Como si fuera poco, mientras la investigación continúa, en las últimas horas se hizo público que Ricardo, el joven de 21 años, nunca obtuvo la licencia de conducir de la Ciudad de Buenos Aires, aún siendo residente en la misma.

El joven se presentó en la sede de la avenida Roca en el 2017 para obtener su primera licencia, cuando tenía 18 años. En ese entonces, reprobó el examen psicotécnico antes de iniciar el examen teórico siquiera. De manera paradójica, la especialista que lo reprobó fue la misma que inhabilitó a su padre Rubén, tres años más tarde. Ricardo aprobó el psicotécnico un año después, tras haber sido habilitado por una entidad privada, pero a la hora de rendir el examen teórico, no se presentó.

Por lo visto, algunos vecinos le tienen aprecio a los Papadopulos. Otros, no. Por un lado, se lanzaron críticas y quejas a la familia cuando se encontraban con otros familiares. “Hacían fiestas a la noche en el jardín trasero, como cuatro veces por semana. Entonces, los del edificio de atrás, de Nogoyá llamaron varias veces a la Policía, que venía a calmarlos”, afirman en la cuadra.

Sin embargo, la personalidad de Rubén dentro del barrio siempre fue la de un vecino amable y cordial con los demás. “Te puedo decir que él era un cliente ejemplar. Venía, te pagaba lo que costaban las cosas y las pagaban sin chistar. Lamentablemente, acá hay muchos otros que intentan regatearte los precios, te tratan de engañar como pueden, pero él era lo más amable y cordial”, afirmó el dueño de un ferretería ubicada en la calle Nogoyá, lindera a una estación de servicio.

“Tenía una obsesión con mantener ordenada y lujosa su casa. Siempre venía a comprar cosas para arreglar. Y todas las mañanas sale a barrer y baldear su vereda. Tenía buen trato con los vecinos”, agregó.

Rubén Papadopulos se entregó ante la Justicia

El barrio recuerda un sólo episodio violento que afectó a la familia Papadopulos a lo largo de los últimos 5 años. Fue a mediados de 2019, cuando los vecinos escucharon un estruendo desde la calle. Salieron y vieron cómo unos desconocidos habían incrustado una camioneta en el portón de ingreso al chalet . Nunca nadie supo quién fue el autor de ese episodio, si fue un mensaje o un accidente.

Mientras tanto, no hay nadie en la casa. Aún nadie sabe dónde está Ricardo Emanuel Papadopulos. Se espera que su padre declare. Nunca mencionó a su hijo al entregarse. Si lo encubre, si miente, no cometerá un delito. La ley lo ampara.

