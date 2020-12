Millonario robo en Mar del Plata: asaltaron a una pareja de jubilados y les sustrajeron USD 200.000

Una pareja de jubilados fue víctima de una entradera en Mar del Plata

Anoche, alrededor de las 22, una pareja de jubilados regresaba a su casa en un edificio de Mar del Plata cuando se encontraron con un hombre y una mujer que también llegaban para ingresar al mismo. Ambos les dijeron a los adultos mayores que eran vecinos del lugar y María, de 72 años, y Antonio, de 83, los dejaron pasar sin pensar que se trataba de un engaño.

Una vez adentro del inmueble ubicado en la intersección de las calles Falucho y Aristóbulo del Valle, a metros de la Playa Varese, la pareja de ladrones redujo a María y Antonio y los obligó a subir a su departamento del séptimo piso. Allí revolvieron la vivienda y se terminaron llevando USD 200.000 y joyas, según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Novena de la ciudad balnearia.

Afortunadamente, los delincuentes no les hicieron daño a las víctimas, que contaron que los intrusos no tenían armas de fuego. No obstante, el susto fue grande. Tras varios minutos de angustia, finalmente se retiraron con los ahorros de toda su vida y las alhajas.

La pareja sospecha que alguien pudo haberles dado a los delincuentes el dato de que guardaban esa importante cantidad de dinero. Es que todo ocurrió en una de las cuatro torres del emblemático complejo Mirador Cabo Corrientes, que tienen 16 pisos cada una y 550 departamentos en total.

Por su particular distribución frente al mar, el Mirador Cabo Corrientes es conocido como “Cuatro dedos” (Christian Heit)

Esa misma hipótesis maneja el fiscal que investiga el hecho, Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°13 de Mar del Plata. La causa está caratulada como robo agravado. Moyano ya ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, tarea de la que se ocupa la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local. En la entrada del edificio hay una que podría haber registrado a los ladrones.

También se revisarán las imágenes captadas por otras cámaras municipales de la zona donde durante el día circula gente con frecuencia, ya que en la planta baja de las torres hay varios comercios. A la hora que sucedió la entradera, los negocios ya estaban cerrados.

Las víctimas radicaron la denuncia en la Comisaría Novena

Hace tres semanas, en Mar del Plata cayó una banda que cometía entraderas en edificios y viviendas, en una causa que también investiga el fiscal Moyano. Seis personas fueron detenidas en medio de una serie de operativos en los que además fueron secuestrados autos, joyas, armas y 28 mil dólares y 118 mil pesos.

Al grupo de arrestados se los acusa de ser autores de once entraderas cometidas desde junio pasado en la ciudad. Según la investigación, las víctimas elegidas por los delincuentes eran en su mayoría mujeres de entre 60 y 90 años.

La presunta líder de la organización delictiva fue identificada como Belén Silvero Gómez, de 32 años, secundada por Walter Gambera, de 34 años, quien tenía pedido de captura activo en Capital Federal. Los otros arrestados son tres hombres de 41, 38 y 32 años y una mujer de 37. Todos fueron imputados por robo agravado y asociación ilícita. En los allanamientos por el caso, también aprehendieron a otra mujer, de 39 años, quien quedó imputada por tenencia ilegal de arma.

