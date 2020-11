Brutal crimen en la Reserva Ecológica de Lomas de Zamora: mataron a un hombre de un palazo en la cabeza para robarle mientras estaba con su novia

El hombre tenía 39 años

Mario Aguirre, un profesor de educación física de 39 años, cumpliría hoy tres meses de relación con Carolina, una mujer a la que conoció a través de un aplicación de citas en medio de la cuarentena. Para festejarlo, la pareja decidió ayer ir a dar un paseo en la Reserva Ecológica Santa Catalina del partido de Lomas de Zamora. Era un lugar relativamente tranquilo y podrían disfrutar de la tarde. De repente, el festejo tuvo un giro dramático: dos delincuentes abordaron a la pareja con la intención de robarlos y como el hombre se resistió, le dieron un palazo en el medio de la frente.

Huyeron con las pertenencias de ambos: Mario murió a los pocos minutos.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el brutal crimen ocurrió a unos 300 metros de la entrada a la Reserva, ubicada en la esquina de la avenida Garibaldi y la calle Néstor de la Peña. Según relató Carolina a TN, su novio estaba recostado contra un tronco y ella se situó entre sus brazos. Habían elegido ese lugar porque no había mucha circulación de personas y pensaron que podrían tener algo de privacidad. Además, el clima acompañaba perfectamente el plan.

“Hace cuatro meses que estábamos saliendo. Hoy cumpliríamos tres meses de novios. Nos pusimos entre esos troncos porque parecía un lugar tranquilo. Porque había mucha gente caminando y queríamos estar sentados. Yo estaba entre sus brazos y él apoyado contra el tronco. De repente nos sorprendieron dos personas diciéndonos ‘quietos, quietos’. Siento cómo lo lastiman de atrás. Él lo que hace es empujarme para que no me pase nada. Uno saca mi bolso con las pertenencias de los dos y cuando levanto la mirada veo cómo le dan un palazo en la frente y veo cómo le sale sangre ”, relató Andrea.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, Mario se resistió, lo que desencadenó el ataque.

En esta reserva mataron a Mario Aguirre

En ese momento, los delincuentes escaparon y Andrea huyó en busca de ayuda. Antes trató de ubicar a su pareja agonizante sobre un tronco, le explicó que debía dejarlo solo unos minutos mientras pedía ayuda. Al tratarse de un lugar casi inhóspito, la desesperación fue creciendo, ya que no había nadie alrededor. Andrea no sabía qué hacer. Primero salió del predio y tocó timbre en una fábrica ubicada a pocos metros de la reserva, aunque no recibió respuesta. Después se puso en medio de la avenida Garibaldi y detuvo a un patrullero que de casualidad pasaba por el lugar.

Según fuentes del caso, Andrea les explicó a los efectivos lo que había pasado y ellos mismos la llevaron de vuelta hasta la entrada. Al llegar, Mario estaba caído sobre el piso. Llamaron a más patrulleros de la comisaría 9 y a una ambulancia que tardó -dijo Andrea- varios minutos en llegar. Ella en el medio les decía a los oficiales que lo llevaran al hospital. Sin embargo, los efectivos optaron por no mover el cuerpo y esperar a la llegada de la ambulancia.

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Lomas de Zamora , quien dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad de los accesos a la reserva para intentar identificar a los agresores. El expediente fue calificado como homicidio y se pidió colaboración de la comisarías linderas para la investigación.

No es el primer hecho trágico que involucra a la Reserva Ecológica. En el mismo predio, el 4 de agosto de 2017 fue encontrado enterrado el cadáver de Anahí Benítez (16), desnudo con lesiones cortantes y golpes en la cabeza. La adolescente había sido vista por última vez una semana antes cuando salió de su casa de Parque Barón para dar un paseo y la autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que en esas condiciones había sido abusada.

Anahí Benítez, asesinada en la zona años atrás.

Otro hombre asesinado, esta vez en La Matanza: ¿un ajuste de cuentas mafioso?

Otro hombre fue asesinado a balazos frente al hospital Alberto Balestrini del partido bonaerense de La Matanza por otro que descendió de un automóvil y para los investigadores del crimen se trató de un ajuste de cuentas, informaron fuentes judiciales a la agencia Télam. El hecho ocurrió ayer a la tarde en una parada de colectivos ubicada en la esquina de las rutas provinciales 21 y 24 de Ciudad Evita.

Al lugar se trasladaron efectivos del Comando Patrulla Centro luego de ser alertados por el 911 acerca de una de una persona con una herida de arma de fuego en la puerta del hospital Balestrini.

La víctimas fue identificada como Daniel García Carísimo (32), un hombre de nacionalidad paraguaya y domiciliado en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Posteriormente, los policías se entrevistaron con un testigo presencial del hecho, quien les refirió que en instantes previos un auto Peugeot 504 blanco se detuvo frente a una parada de colectivos y del vehículo descendió un hombre que se acercó a hablar con García.

Fuentes policiales informaron que, siempre de acuerdo al testimonio del testigo, el hombre le efectuó varios disparos a la víctima y luego regresó al autoo, para escapar por ruta 4 en dirección a Esteban Echeverría. En tanto, los investigadores establecieron que luego el vehículo fue encontrado incinerado en la esquina de Colectora Monseñor Bufano y Justo Daract.

Los investigadores descartaron que se haya tratado de un robo y la hipótesis principal es que fue un ajuste de cuentas, ya que García tendría antecedentes penales. Interviene en la causa el fiscal Federico Medone, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios Dolosos del Departamento Judicial de La Matanza, quien dispuso la presencia de peritos en la escena del crimen y una serie de medidas para identificar al agresor.

