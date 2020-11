Increíble raid criminal en Quilmes: escapaban en una camioneta robada, volcaron, se llevaron otro auto y volvieron a fugarse

Así fue la secuencia del accidente

La esquina de las calles Unamuno y Oscar Smith, en la localidad bonaerense de Quilmes Oeste, fue escenario de un insólito episodio: una peligrosa banda integrada por seis delincuentes que se movilizaba en una camioneta Toyota Hilux robada chocó y volcó violentamente a lo largo de varios metros cuando trataban de escapar. La secuencia no terminó ahí: pese al accidente, los ladrones salieron uno por uno del vehículo y segundos después robaron otro auto para finalmente darse a la fuga.

Todo ocurrió el martes pasado a las 8:45 de la mañana y quedó registrado por varias cámaras de seguridad ubicadas en la cuadra. En un momento se observa cómo los delincuentes -que venían de robarle a un policía- fueron chocados por un auto Honda Civic y perdieron el control. La camioneta dio varios giros y terminó dada vuelta. Fue allí cuando de repente comenzaron a salir del interior cada uno de los seis delincuentes .

En las imágenes se ve la paciencia de los ladrones. Ninguno desesperó al momento de dejar la camioneta. Se acomodaron la ropa luego del vuelco, cargaron sus armas y después de haber corrido algunos metros, volvieron a cometer un asalto. Esta vez las víctimas fueron una madre y su hija a bordo de un Ford Fiesta, quienes habían detenido su marcha luego de ver el violento vuelco.

“Estaba saliendo por esta calle que se llama Smith, doblo en la esquina y por el espejo retrovisor veo el giro de la camioneta. Me asusto cuando veo a la camioneta dada vuelta y paro el auto para mirar. Veo de la camioneta como manos arrastrándose por el piso. Me vuelvo a subir. No sabía nada”, relató Claudia, la dueña del Ford Fiesta.

El auto en ese momento no le arrancó. Ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos se les acercaron al menos tres de los ladrones armados y las amenazaron. Las obligaron a bajar del vehículo a punta de pistola y se lo llevaron.

“Venían corriendo hacia el auto. Amenazaron a mi hija. Me dijeron que baje del auto, salí, le dije a mi hija ‘bajate’ y salimos a correr. Doblé y ellos doblaron por donde íbamos nosotras. Me caigo y el auto estaciona al lado nuestro. Mi hija me ayuda y nos vamos. Ahí pensé que nos iban a disparar”, continuó la mujer con su relato en declaraciones televisivas.

Según reveló la mujer, los delincuentes vestían trajes de trabajo. Después trascendió que se trataría de uniformes usados por personal de limpieza. El Ford Fiesta fue encontrado ayer, aunque sin ninguna pista en su interior que permita dar con los ladrones.

En la misma secuencia ocurrió otro dramático momento. Luego de haber volcado, un vecino se acercó para auxiliar a los delincuentes sin saber que se trataba de una peligrosa banda y la respuesta no se hizo esperar. Le apuntaron con las armas y le dijeron que se fuera. El joven, asustado, salió a toda velocidad.

Luego de que los investigadores llegaron al lugar donde estaba la Hilux volcada, encontraron en su interior precintos, una escopeta y clavos tipo “miguelito”, aquellos que usan los delincuentes cuando intentan escapar de la Policía.

