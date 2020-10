Misiones: detuvieron a un ginecólogo acusado de abusar sexualmente de una paciente

El hospital Madariaga de Misiones

El martes pasado una chica de 21 años, identificada como J.R. se presentó en el hospital Madariaga de Misiones para hacerse un chequeo ginecológico de rutina. Nada distinto a lo que había hecho ya muchas veces, la única diferencia es que en esta oportunidad la iba a atender un médico distinto al habitual. Lo que comenzó como un rutinario examen femenino terminó en pesadilla.

El procedimiento empezó de manera normal pero a los pocos segundos, según la denuncia que la víctima hizo en la justicia horas más tarde, el doctor comenzó a abusar sexualmente de ella: “Empezó a introducir sus dedos en tono sexual y a acariciar otras partes de mi cuerpo. Quiso meter sus dedos en mi ano y me apoyó el pene”. El relato de la víctima, al que accedió Infobae, es sumamente perturbador. El juez misionero Marcelo Cardozo decidió detener e imputar al profesional por abuso sexual con acceso carnal. El medico ya tiene un causa en curso por abuso a una paciente embarazada en 2018.

En su denuncia a la justicia, J.R. contó en detalle cómo fue la situación dentro del consultorio: “Cuando llegué al hospital me dijeron que vaya a planta baja, al consultorio 8 del sector verde. Ahí me recibió el doctor. Lo primero que hice fue mostrarle mis exámenes clínicos que me había hecho en Oberá a lo que me preguntó si me animaba a hacerme un PAP (prueba de Papanicolaou) y un tacto vaginal. Le dije que sí y me mandó al baño a desvestirme. Cuando volví me preguntó: ´¿tu marido es morocho o rubio?´. Le respondí que era morocho entonces me dijo: ´Entonces esto no te va a doler porque es más chico que un pene´”.

“Luego del PAP me dijo que me iba a hacer el tacto. Me mete dos dedos en la vagina y me dice ´tenés como verrugitas´ y sigue metiendo sus dedos cada vez más adentro hasta que le digo que me duele pero el igual sigue hasta que siento que mete más dedos. Ahí me pregunta si estoy bien a lo que le respondo que no, que me duele. Después me hace poner de costado y me vuelve a meter los dedos pero como me dolía le saqué la mano. ´Debo hacerte este estudio para saber hasta dónde tenés las verrugitas porque se supone que esto te tiene que haber salido hacia afuera´, me dijo. Ya me empecé a preocupar porque la estaba pasando muy mal”, siguió con su relato la víctima en la comisaria.

Luego, la mujer contó que el medico la hizo parar y apoyar en la camilla. Después de eso vino, sin dudas, la peor parte: “Estando así vuelve a introducir dos dedos con la mano izquierda y con la derecha comienza a acariciarme el clítoris a lo que le saqué la mano y le dije que ya era suficiente. Me preguntó si había tenido relaciones anales, le respondí que no y me dijo que igualmente me tenía que revisar ahí porque también podía haber verrugitas pero le dije que no iba a dejar que me toque ahí. Igualmente se acercó a mi e intento meterme la mano y ahí me apoyó el pene”.

“Antes de irme le dije que iba a volver a sacar turno con él para poder sacarle su matrícula y demás datos. Él me dijo ‘qué raro porque todas las chicas a las que yo le hago esto no vienen más’. Luego me preguntó si ya me había hecho ver los pechos y le dije que sí rápido y me fui”, concluyó la chica de 21 años.

No es la primera vez que el ginecólogo L.R.D. se enfrenta a la justicia. En 2018 una mujer embarazada acudió a la comisaría para denunciar que había asistido a la guardia del mismo hospital Madariaga por distintos dolores productos del embarazo. Contó que fue atendida por el médico que primero procedió según los protocolos pero luego en el mismo consultorio la manoseó y, según la denuncia, hasta le hizo propuestas sexuales.

Este expediente dormía en un cajón del juzgado N° 2 de Posadas hasta que lo sucedido con J.R. reactivó todo. Por eso el lunes la mujer embarazada será llamada a declarar y si ratifica sus dichos de aquel entonces también se pedirá la preventiva del médico en esa causa. La calificación en este caso es de abuso simple.

A través de sus abogados, el médico ya presentó un pedido de excarcelación en la última causa y está esperando para ser trasladado desde la comisaria al juzgado para declarar en indagatoria.

“El relato de la víctima es muy convincente por eso procedimos a la detención que se hizo ayer en el mismo hospital. Al mismo tiempo vamos a empezar con distintas medidas de prueba como declaraciones testimoniales, examen físico y psicológico a la denunciante. También vamos a buscar más víctimas”, explicaron fuentes judiciales.

El panorama judicial del médico empieza a complicarse cada vez más y la semana que viene, con el relato que haga la mujer presuntamente abusada durante su embarazo, podría ser aun peor.