La joven atropellada luego de ser asaltada por motochorros en Moreno está fuera de peligro: el raid delictivo de los ladrones que todavía siguen prófugos

Una cámara de seguridad del barrio tomó el momento en que Brenda Gutiérrez es atropellada y los delincuentes escaparon

Este martes por la mañana, la cámara de seguridad de un vecino del partido bonaerense de Moreno, registró la secuencia de un robo insólito que podría haber terminado en una tragedia: una joven fue asaltada por motochorros y luego, en la misma secuencia, la atropelló un auto.

Emanuel Alvarez, director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde está internada la víctima, informó este martes que Brenda Desirée Gutiérrez, de 24 años, se encuentra “estable” y “fuera de peligro” luego de haber sufrido un “politraumatismo gravísimo”.

“Recibió distintos impactos contra el cemento y la pasó por arriba por una automóvil. En el caso de ella lo más comprometido era el abdomen y pelvis”, sostuvo Alvarez, quien remarcó que cuando llegó al centro de salud fue trasladada de inmediato a un quirófano y destacó que “fue una buena intervención” que logró salvar su vida.

Brenda Gutiérrez, de 24 años, fue intervenida quirúrgicamente, se encuentra establ y fuera de peligro

“Para los que creen en los milagros es un milagro, para nosotros es el trabajo de emergentología, de cirugía, traumatología y anestesio”, consideró el médico y añadió que si bien aún no se sabe cuándo recibirá el alta, la joven deberá permanecer internada al menos 48 o 72 horas más para ver su evolución.

El video del robo muestra precisamente lo que ocurrió luego de que la víctima fuera sorprendida por dos delincuentes armados que circulaban en moto por la calle Centenario, entre Alberti y Castelli, del barrio Villa Sala en Moreno. En las imágenes se puede ver que la joven se resiste al arrebato, queda aferrada a su bolso y es arrastrada desde la moto primero por la vereda y luego por la calle. Uno de los asaltantes intentó incluso dispararle, pero no logró herirla.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que, apenas segundos antes de interceptar a Brenda, los delincuentes habían protagonizado otro robo en esa misma esquina, en el que arrebataron un bolso sin disparar ni herir a la víctima.

La imagen de los motochorros que difundió la Justicia: habían cometido otro robo segundos antes de atacar a Brenda

En ese momento, el conductor de un Volkswagen Polo que circulaba de frente a la moto hizo una maniobra que en un primer momento parecía tener la intención de embestir a los ladrones para detenerlos, pero finalmente atropelló a la joven, que quedó tendida en el asfalto. Los delincuentes cayeron al piso, pero volvieron a subirse a la moto de inmediato y escaparon a toda velocidad.

“Lo que ocurrió fue que los motochorros me dispararon y en vez de frenar por los nervios aceleré, los atropellé y terminé con el auto impactando contra el árbol”, contó ayer Tomás Villalba, el automovilista que atropelló a la joven, a quien además conocía del barrio.

“Estaba llevando a mi mamá a su trabajo. No fue como andan diciendo que yo le quise tirar el coche encima a ellos. Me cubrí de los disparos y no lo pude controlar”, aclaró el joven que no fue imputado por ningún delito por el fiscal Gabriel López de la UFI Nº 8 de Moreno, que investiga el caso, y se encuentra en libertad.

"Ahora que sé que está bien, lo único que quiero es ir a pedirle perdón a ella y a su familia”, dijo Tomás Villalba, el conductor que atropelló a la joven

“Estaba muy nervioso, vi a Brenda tirada y me puse más nervioso todavía. Ahora que sé que está bien, lo único que quiero es ir a pedirle perdón a ella y a su familia”, agregó en diálogo con TN.

Este martes por la tarde, la Justicia difundió una imagen de los motochorros acusados de atacar a la joven y pidió a la ciudadanía colaboración para poder identificarlos. Fuentes judiciales indicaron a este medio que los investigadores ya cuenta con información sobre los asaltantes, pero que aún necesitan más datos para definir sus identidades y tomar medidas para su captura.

“Los que puedan aportar datos le solicitamos lo hagan al 911 o a la base la DDI Moreno- General Rodríguez 0237-4850043. Interviene la UFI número 08 Dr López Gabriel del departamento Judicial Moreno General Rodríguez”, dice el comunicado que publicó la fiscalía y compartieron vecinos de Moreno en las redes, con mensajes de aliento para Brenda y el pedido de solidaridad a quien pueda identificar a los delincuentes y quiera brindar información de forma anónima para encontrarlos.

SEGUÍ LEYENDO:

Habló el conductor que atropelló a una joven que era arrastrada por dos motochorros en Moreno: “Me cubrí de los disparos y no lo pude controlar”

La Justicia difundió imágenes de los motochorros que asaltaron y arrastraron a la joven de 24 años en Moreno