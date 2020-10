Habló el conductor que atropelló a una joven que era arrastrada por dos motochorros en Moreno: “Me cubrí de los disparos y no lo pude controlar”

Tomás Villalba, el automovilista que atropelló a la joven en Moreno

Tomás Villalba, el automovilista que atropelló a la joven que era arrastrada por motochorros en el partido bonaerense de Moreno, aseguró que los delincuentes le dispararon y que cuando se cubrió “en vez de frenar, aceleré y ahí la atropellé” . Villalba contó que tras atropellar a Brenda Desirée Gutiérrez, de 24 años, chocó contra un árbol y al descender del vehículo vio a la joven que yacía sobre el asfalto.

“ Estaba muy nervioso, la vi a Brenda tirada y me puse más nervioso todavía. Ahora que sé que está bien, lo único que quiero es ir a pedirle perdón a ella y a su familia ”, le dijo al canal de noticias TN en una entrevista en su casa junto a su pareja. Tras lo ocurrido, Villalba fue a declarar a UFI N° 8 a cargo de Gabriel López. El hombre brindó todos los detalles de lo sucedido y rápidamente fue dejado en libertad sin que se le impute ningún delito.

“Lo que ocurrió fue que los motochorros me dispararon y en vez de frenar por los nervios aceleré, los atropellé y terminé con el auto impactando contra el árbol. Mi vehículo quedó en la comisaría, ahora tienen que realizar los distintos peritajes”, contó el hombre.

Y siguió: “Estaba llevando a mi mamá a su trabajo. No fue como andan diciendo que yo le quise tirar el coche encima a ellos. Me cubrí de los disparos y no lo pude controlar”.

Mujer atropellada en un robo en Moreno

“ Es la primera vez que me pasa algo, yo nunca tuve problemas con nadie. Esta es la primera vez. Sé que los vecinos siempre tienen problemas de inseguridad. De hecho hasta hace poco era un barrio tranquilo y se empezó a descontrolar ”, detalló Villalba.

Su pareja, por su parte, agregó: “Ya no tienen horarios los ladrones, todos los días roban y a cualquier hora, no podés ni esperar el colectivo, no podés estar en la puerta tomando mate”.

Por otro lado, Villalba contó que conoce a Brenda desde hace muchos años, del barrio. “La conocemos desde siempre a ella y a su familia. Brenda viene todos los días a comprar pan”, indicó.

Esta tarde, la Justicia difundió una imagen de los motochorros acusados de atacar este martes a una joven de 24 años en Moreno. La imagen fue captada por las cámaras de seguridad de la zona momentos previos a que los delincuentes interceptaron a Brenda Desirée Gutiérrez para asaltarla. La escena los muestra a bordo de la moto y con un arma de fuego. En las últimas horas, se informó que la mujer se encuentra “fuera de peligro”.

La captura de las cámaras de seguridad que dufundió la Justicia

“Los que puedan aportar datos le solicitamos lo hagan al 911 o a la base la DDI Moreno- General Rodríguez 0237-4850043. Interviene la UFI número 08 Dr López Gabriel del departamento Judicial Moreno General Rodríguez”, dice el comunicado que publicó la fiscalía.

El hecho ocurrió cerca de las 9.30 de la mañana, cuando la joven caminaba por la zona del Barrio Rififi en Moreno y fue sorprendida por los dos delincuentes en moto que la interceptaron para asaltarla. Lo que ocurrió inmediatamente después fue registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa que Brenda se aferró a su bolso y que, mientras los delincuentes aceleraron para escapar, la joven fue arrastrada primero por la vereda y después por el asfalto hacia el medio de la calle. Uno de ellos incluso le disparó, pero no logró herirla.

En ese momento, apareció Villalba a bordo del Volkswagen Polo plateado que circulaba de frente a la moto intentó hacer una maniobra para embestir a los ladrones pero finalmente atropelló a la joven, que quedó tendida en el asfalto. Los delincuentes cayeron al piso pero rápidamente volvieron a subirse a la moto y escaparon a toda velocidad.

Tras el ataque, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, todavía consciente y con un traumatismo de cráneo.

Horas más tarde, el director del hospital, Emanuel Álvarez, informó que la paciente se encuentra “estable” y “fuera de peligro” . “Tuvo un politraumatismo gravísimo. Cuando llegó ingresó directamente a quirófano”, señaló el director y explicó que en ese momento las heridas “ponían en riesgo” la vida de la paciente. “Por suerte se pudo abordar cada una de esas lesiones y ahora está estable, y con un buen pronóstico respecto a cómo había ingresado”, señaló Álvarez, quien destacó que “fue una buena intervención y se le pudo salvar la vida, que es lo más importante”.

