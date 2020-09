Toma de tierras en Guernica: la Justicia definió la fecha del desalojo de las familias que ocupan los terrenos

La Justicia ordenó que se desalojen las tierras desde el 23 de septiembre

Esta semana, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata ordenó el desalojo colectivo en la toma de terrenos que se lleva a cabo desde julio en la localidad de Guernica. El voto unánime de los tres jueces firmantes ratificó “el allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo”.

En consecuencia, en las últimas horas el juez de Garantías N° 8 de Cañuelas, Martín Rizzo, definió la fecha en la que se llevará a cabo el allanamiento. El magistrado estableció que el procedimiento se realizará el 23, 24 y 25 de septiembre próximos. El desalojo “se efectuará en horario diurno, desde que salga hasta que se ponga el sol y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”, comunicaron fuentes judiciales a Infobae.

En el predio, más de mil personas se instalaron con carpas y chozas en cerca de 100 hectáreas, dividas en dos terrenos. La gente comenzó a instalarse a partir del 20 de julio y poco a poco la zona se pobló con estructuras muy precarias. En total, viven cerca de 2.500 familias.

Actualmente en los terrenos hay casillas construidas con chapas, piedras, bolsas, maderas, ladrillos y palos. Algunos vecinos intentan hacer llegar la luz y ayudan a otros a que esos pequeños refugios se mantengan en pie. Movimientos que se hicieron sin policías a la vista y con los intendentes buscando encontrar una salida para que no avancen las usurpaciones.

El allanamiento lo llevará a cabo la Policía Bonaerense

En la resolución firmada ayer por el titular del Juzgado de Garantías N° 8 de Cañuelas, el magistrado facultó al fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, de la UFI N° 16 de La Plata, para “recurrir al auxilio de la fuerza pública –de ser necesario–, la cual deberá ejecutar el presente con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”.

Según pudo saber este medio, el fiscal va a pedirle a la Policía Bonaerense que haga el desalojo. En el mismo deberá haber “presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia de coronavirus”, remarcó el juez Rizzo.

Días atrás, fuentes cercanas a la investigación le confirmaron a Infobae que Condomí Alcorta ofrecerá no imputar a quienes dejen el terreno de manera pacífica. Aprovechará estos días para darles la posibilidad de retirarse voluntariamente para que de ese modo eviten enfrentar un proceso judicial. “El fiscal busca llevar al menor número posible la cantidad de gente que tenga que ser desalojada por la fuerza” , explicaron.

La propuesta del fiscal va en línea con las intenciones del Gobierno nacional y de la administración bonaerense de Axel Kicillof, que se encuentran abocados a garantizar que el desalojo se realice en forma pacífica y buscan alternativas para reubicar a las familias en terrenos fiscales.

El desalojo se realizará en horario diurno y en condiciones climáticas apropiadas

Hace pocos días Banca Cantero, intendenta de Presidente Perón, dijo a Infobae que la toma está impulsada por “movimientos sociales o partidos políticos de izquierda”. “Sabemos que están organizados, no es casualidad”, explicó e indicó que “no actúan solos ni eligen los terrenos de manera azarosa”.

En ese lugar hay vecinos que pertenecen a algunos movimientos sociales. Un caso es el del Polo Obrero. Esta semana sus integrantes hicieron un video mostrando y contando cómo es la toma por dentro. Buscaron dar a conocer las familias que viven, la forma en que lo hacen, las condiciones que enfrentan, sus historias de vida y la precariedad por dentro.

Integrantes del Polo Obrero muestran la toma de Guernica por dentro

“La toma de tierras es un problema estructural pero por más que sea un problema estructural, de algo que no se hizo absolutamente nada durante cuatro años y que a lo mejor es más viejo todavía, personalmente tengo que decir como intendenta de Presidente Perón que yo no puedo evacuar la solución de toda la problemática de la vivienda en mi distrito de un momento para el otro porque no tengo una solución mágica”, completó Cantero.

