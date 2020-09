Moreno: incidentes entre la Policía y familiares de Ludmila Pretti, la joven de 14 años que fue asesinada

Incidentes frente a la comisaría 5ta de Moreno

Tras el femicidio de Ludmila Pretti, una adolescente de 14 años que asistió a una fiesta en la casa de un conocido y apareció muerta en una bolsa, un grupo de familiares y amigos de la menor se enfrentaron esta noche con la Policía Bonaerense frente a una comisaría en Moreno.

Los incidentes ocurrieron frente a la comisaría 6ta, cuando un grupo de personas lanzó piedras contra el personal policial apostado en la dependencia. Según dijeron, el reclamo era porque la Policía había “dejado escapar” a Cristian Adrián Jerez, de 19 años, el principal sospechoso por el crimen. El fiscal Federico Soñora, titular de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez que se encuentra a cargo de la investigación, solicitó su detención hoy pero Jerez aún continúa prófugo, según confirmaron fuentes del expediente a Infobae.

En un principio, el grupo de familiares y amigos de la menor se reunió frente a la comisaría para reclamar por su aparición, ya que el joven había dio a declarar a esa seccional antes de convertirse en el principal sospechoso. Entonces, según describieron, el clima “siempre fue tenso” . De un momento para otro, el grupo de familiares comenzó a lanzar piedras a la seccional y el personal policial replegó el ataque disparando postas de goma . El enfrentamiento duró varios minutos. Por el incidente, la Policía detuvo a una persona, según informaron.

Cristian Jerez, el principal sospechoso.

El sábado, Ludmila asistió junto a un amigo y una amiga a una fiesta en la casa del primo de esa chica, Jerez, ubicada a 15 cuadras de la suya. El domingo por la mañana, alertados porque no había regresado, la familia de la joven presentó una denuncia por averiguación de paradero y, algunas horas más tarde, ya cerca de la medianoche, el cuerpo de Ludmila apareció dentro de una bolsa en una habitación de la casa donde había sido el festejo.

“Se fueron todos y la nena quedó sola con él. Hay vecinos que dijeron que este tipo estaba acostumbrado a amenazar pibas”, señaló el padre de Ludmila, Leandro Pretti, en diálogo con el portal de noticias local Semanario Actualidad. “No lo puedo asumir todavía, quiero que esto avance, quiero que se mueva la Justicia”, reclamó.

Ludmila Pretti, de 14 años.

En las primeras horas de la desaparición de Ludmila, Jerez estuvo en contacto con la familia de la joven, manifestó que ella se había retirado sola y hasta se mostró preocupado por su desaparición. “Los traje uno por uno a los que habían ido a la fiesta y dijeron que no, que se había ido caminando porque estaba a cuatro cuadras de la casa”, contó el padre de Ludmila sobre las horas previas al hallazgo del cadáver de su hija. “El que se fugó estuvo hablando conmigo, me vio a la cara, dijo que iba a buscar el documento y no volvió nunca más, no lo tendrían que haber dejado salir”, afirmó.

Después de haber huido, Jerez, que durante el fin de semana había compartido imágenes de bebidas alcohólicas en redes sociales, donde posteaba selfies con frecuencia y había publicado su número de teléfono celular “para las chicas”,subió una foto donde se muestra en la casa de su hermana en Laferrere, según confirmó a Infobae una fuente cercana a la investigación. Sin embargo, cuando la policía fue hasta el lugar, Jerez ya se había ido.

Mientras tanto, el grupo de familiares continúa frente a comisaría a la espera de alguna respuesta.

