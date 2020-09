Una joven aseguró haber sido abusada por una pareja y logró su detención: días después confesó que había mentido

Los efectivos de la Comisaría Nº 15 de Ángel Etcheverry, en la ciudad de La Plata, detuvieron a una pareja luego de que la joven asegurara que había sido abusada

“En esa casa me abusaron”. Eso respondió una joven de 19 años ante la pregunta de un policía cuando fue encontrada perdida y deambulando cerca de las calles 52 y 229 bis en la localidad de Etcheverry, en la ciudad de La Plata, el domingo pasado. Alcanzó a señalar el domicilio, dijo que la habían golpeado y que le habían suministrado algún tipo de sustancia, se descompensó y debió ser trasladada al Hospital Alejandro Korn.

Los efectivos de la Comisaría Nº 15, que habían llegado al lugar tras el llamado al 911 de un grupo de personas que acercó a asistir a la joven, fueron hasta esa casa, llamaron a la puerta y, con el permiso de sus habitantes, ingresaron en la casa, secuestraron sábanas y otros elementos que podrían ser relevantes para la investigación de un presunto abuso. Además, trasladaron a la dependencia policial en calidad de aprehendidos a una mujer de 33 años y un hombre de 46 .

La causa quedó en manos del fiscal Juan Menucci, a cargo de la UFI N°5 de La Plata, bajo la firma el juez Agustín Crispo del Juzgado de Garantías N°6, que, al no contar con la declaración de la víctima (ya que estaba internada y no se encontraba en condiciones de declarar) ni otros elementos que puedan sostener una acusación formal y, con sólo 24 horas para resolver su situación procesal, les concedieron la libertad.

Dos días más tarde, la investigación tomó en un rumbo sumamente curioso.

Una fuente cercana a la causa explicó a Infobae que la información que brindaron a la fiscalía los efectivos fue escasa para sostener una acusación y que la fiscalía no contaba ni con un testimonio de los testigos que asistieron a la víctima en la calle. Tampoco había un parte médico de la joven que pudiera determinar la existencia de lesiones compatibles con una golpiza o una violación y que, sobre todo, pudieran sostener la detención de dos personas.

Una mujer de 33 años y un hombre de 46 fueron detenidos acusados de un presunto abuso y luego liberados: dos días más tarde la supuesta víctima confesó que era mentira (Twitter: @Hechosanderecho)

Rápidamente trascendió en la prensa local que el lugar donde había ocurrido el supuesto abuso era una casa que funcionaba como un bar y que la mujer que había sido detenida era en realidad la pareja de la joven que los había acusado. Una vecina de Etcheverry indicó incluso al diario Hoy que el dueño del bar “invita a tomar cervezas a todas las mujeres que van” y que, en este caso, la joven había aceptado “mantener relaciones sexuales tanto con su novia como con él”, que “empezaron a tomar, pero después ella se arrepintió y quiso irse” y que, en esas circunstancias, se había producido el ataque sexual. Otras versiones arriesgaron que hasta le habían ofrecido dinero.

Este miércoles, según confirmó a este medio una fuente de la investigación, la joven se recuperó en el centro de salud y brindó una declaración sorprendente: aceptó que la acusación había sido mentira y reveló cómo se habían desencadenado los hechos. Desde la cama del hospital, contó que la mujer denunciada efectivamente era su novia, que había ido con ella voluntariamente hasta ese lugar y que, una vez ahí, su pareja y el propietario del bar le ofrecieron hacer un trío sexual.

La joven afirmó que se negó a aceptar esa propuesta y que, luego de una breve discusión, decidió retirarse a una de las habitaciones de la casa, donde permaneció un rato escuchando música con auriculares y que finalmente se quedó dormida. También indicó que desde ese cuarto escuchaba que el hombre y la mujer tenían relaciones.

Dijo que se despertó en la misma posición en la que se había acostado, que estaba vestida, que no la habían golpeado y que decidió tomar pastillas por su cuenta, que ellos no se las habían dado. En ese momento salió de la habitación y los increpó. Volvieron a pelearse, discutieron, y luego, sin saber si ellos lo notaron o no, se retiró del lugar. Una vez en la calle, los vecinos la vieron deambular, llamaron a la policía y ella indicó que había sido víctima de un abuso.

Los médicos que la atendieron ya informaron a los investigadores que la joven nunca mencionó una violación y que, al parecer, la joven padece algún tipo de trastorno psicológico diagnosticado y por el cual está medicada. El fiscal Menucci, sin embargo, aguarda todavía un informe médico oficial de la joven para descartar por completo cualquier tipo de agresión y para corroborar su estado de salud físico y mental.

Su pareja y el dueño del bar, sin embargo, debieron pasar varias horas en una celda de la comisaría de la zona, fueron fotografiados esposados y la historia de la presunta golpiza y abuso sexual se hizo pública.

