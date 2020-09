Un grupo de personas golpeó brutalmente a una familia para usurpar una casa en Lanús

Ataque de vecinos a una usurpación en Lanús





Un grupo de personas golpeó brutalmente a una familia el lunes pasado para usurparle la casa en Lanús . El violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de una casa lindera. Por el caso aún no hay detenidos. Tras el ataque, dos personas fueron hospitalizadas.

El hecho ocurrió en Carlos Pellegrini al 2300 en Villa Jardín. Según quedó registrado por las cámaras de seguridad e informaron fuentes policiales a Infobae, Patricia, de 54 años, junto a su hija y su marido fueron abordados por un grupo de vecinos con facas y elementos contundentes que querían apropiarse de la vivienda. El conflicto nació a parir del proceso de urbanización del barrio en 2017.

“ Hace tres años que venimos con esto, pero con este nivel de violencia nunca nos habían atacado . El problema viene a partir del ensanchamiento de la calle, a mi me achicaron la casa pero arreglé con el Municipio que me quedaba con esta parte porque tengo un local a la calle. En el proceso algunos se quedaron con otras casas y a otros los reubicaron. Pero ellos siempre se quisieron quedar con mi casa no sé por qué. Ellos siempre vivieron en el pasillo”, contó Patricia.

Tras el ataque, Patricia y su marido se dirigieron al sanatorio Profesor Itoiz. El hombre quedó internado con una costilla fracturada, contusiones en el cráneo, tórax, abdomen y en el cuerpo, según se informó.

Captura de las cámaras de seguridad.

A su turno, la mujer contó que ella y su familia hicieron “ un montón de denuncias. No hacen nada. Estamos en espera desde hace 3 años que la Justicia dicte algo en nuestro favor, que hagan algo y que detengan a estos asesinos. No tienen perdón de Dios, quiero justicia por mi familia y por mi esposo que está peleando por su vida. Nosotros somos gente trabajadora, somos gente honesta, queremos justicia” .

En tanto, desde el municipio de Lanús aclararon a Infobae que “cuando se trasladó a los vecinos a las nuevas casas lo que se acordó previamente con ellos fue derribar las casas que ya estaban desuso y así encachábamos la avenida. Pero acá lo que ocurre es un conflicto entre privados que se está dirimiendo de la peor forma posible. La idea es que todos los vecinos se muden a las nuevas viviendas construidas en lo que queda de este año”.

El caso quedó a cargo del fiscal Gastón Fernández de la UFI Nº3 de Lanús. Por el hecho aún no hay detenidos.

Sin embargo, este tipo de conflictos no es nuevo. En julio pasado por ejemplo, un grupo de nueve personas irrumpió en una casa vacía de Castelar para usurparla y, a pesar de que creyeron que nadie iba a reclamar la propiedad, los propios vecinos se acercaron al lugar para impedir la toma.

Ante el reclamo de los vecinos, que se acercaron a la vereda, el grupo cerró la entrada de la casa con un candado y comenzó a atacar a estas personas con palos, facas y hasta con una motosierra. La situación escaló. Según trascendió, uno de los propietarios de la casa ubicada en Aristóbulo del Valle al 400 se hizo presente en el lugar. Se trata de uno de los sobrinos de la dueña, que murió en 2018. Así junto a los vecinos lograron echarlos de la casa.

