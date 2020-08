Simulaban ser médicos y repartían droga en una ambulancia: hay cuatro detenidos

La ambulancia en la que transportaban la droga (Télam)

Cuatro personas fueron detenidas tras ser acusadas de formar parte de una banda narco que repartía droga a bordo de una ambulancia, bajo la modalidad que reconoció el intendente de José C. Paz, Mario Ishii.

Esta vez ocurrió en la localidad bonaerense se Morón. De acuerdo con la investigación, el modus operandi era el siguiente: simulaban hacer visitas médicas y allí aprovechaban para hacer las entregas que tenían pactadas. Incluso, cada uno de los integrantes del grupo cumplía un rol de supuesto profesional de la salud . En su poder secuestraron dinero, armas y dosis de cocaína.

Los arrestos fueron llevados adelante por efectivos de la DDI de Morón, quienes realizaron cinco allanamientos en domicilios de las calles Solarí 2.900, Castañares 743, Humahuaca 2.433, Alcorta 2.474 y Río Gallardo 720, todos en esa localidad. En uno de ellos secuestraron una ambulancia Renault Máster, con la cual distribuían la droga a domicilio.

Uno de los detenidos (Télam)

Según dijo un jefe policial a cargo de la investigación a la agencia Télam, los detenidos simulaban ser médico, camilleros y chofer que visitaban pacientes. ”V eníamos siguiéndolos desde hacía dos meses y medio por denuncias de vecinos al 911 ″, dijo uno de los investigadores que participó del operativo en el que fue desarticulada la banda.

A bordo de la camioneta, los efectivos policiales hallaron 235.000 mil pesos y 800 dólares, un “ladrillo” de un kilo de cocaína, decenas de envoltorios de esa misma droga listos para comercializar, balanzas de precisión y elementos de corte, además de una carabina calibre 22 con mira telescópica y un pistolón calibre 12, con 14 cartuchos. Los detenidos quedaron alojados en la DDI local, a disposición de la fiscalía 6 de Morón.

No es la primera vez que un caso similar ocurre durante este año. En abril, por ejemplo, detuvieron a un grupo de tres enfermeros que transportaba cocaína dentro de una ambulancia en Chaco. La misma modalidad delictiva que reconoció Ishii.

Según se informó en aquel entonces, los sospechosos viajaban desde Resistencia a la ciudad de San Martín. El personal médico fue detenido en medio de la ruta. Los policías hallaron la droga en la conservadora de sangre dentro de unas cajas de medicamentos para niños. Los tres quedaron detenidos mientras el Ministerio de Salud provincial inició un sumario administrativo y los separó de sus funciones.

Los investigadores tenían el dato de que una enfermera iba a trasladar una cierta cantidad de droga hasta San Martín. A partir de la información reforzaron los controles sobre la Ruta Provincial 90. A la altura del cementerio de esa ciudad, a pocos kilómetros del ingreso, los policías habían plantado el último puesto de control. Así, dieron con la ambulancia interno 6674 en la cual viajaban dos enfermeras y el conductor del vehículo. En su interior encontraron unas bolsas de nylon negras con las piedras de cocaína que buscaban. Los informante dijeron que el total de lo secuestrado fue de 380 gramos de esa droga.

Todos los detenidos vivían en Morón (Télam)

Estos casos también retrotraen nuevamente a un escándalo que sacudió a la política nacional hace poco más de un mes. Se trata del caso del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, que es investigado por el delito de “encubrimiento” luego de que se diera a conocer un video en el admitió proteger a empleados de salud que aparentemente venden droga.

“Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”, se le escucha decir a Ishii en la polémica filmación. En medio de la pandemia del coronavirus, Ishii fue filmado mientras mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de sindicalistas y que reclamaban mejores condiciones laborales.

(Télam)

En el video se pudo observar cómo el mandatario paceño les advirtió a los trabajadores que, si no querían cumplir con las condiciones actuales de trabajo, les iba a “pagar el básico que les corresponde y nada más”.

“Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, decía el intendente.

