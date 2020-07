Mario Ishii será investigado por el delito de encubrimiento luego de decir que protege a quienes “venden falopa en ambulancia”

Mario Ishii, intendente de José C. Paz

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, será investigado por el delito de “encubrimiento” luego de que se diera a conocer un video en el admitió proteger a empleados de salud que aparentemente venden droga. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la causa penal estará as cargo del fiscal Miguel Ángel Vieira Miño, de la UFI 9 de Delitos Complejos de San Martín.

“Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”, se le escucha decir a Ishii en la polémica filmación. Por lo pronto, al jefe municipal se le notificará el lunes próximo que se le abrió una causa por ese delito y que deberá concurrir a la sede judicial, precisaron las fuentes a este medio.

En medio de la pandemia del coronavirus, Ishii fue filmado mientras mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de empleados y que reclamaban mejores condiciones laborales. En ese contexto, Ishii sostuvo la polémica frase que nuevamente lo tendrá en el ojo de la tormenta. Y peor para él, frente a la justicia.

Las imágenes se conocieron a través de la cuenta de Twitter de Gastón Cavanagh, productor del programa de periodista Jorge Lanata. En ella, se puede observar cómo el mandatario paceño les advirtió a los trabajadores que, si no querían cumplir con las condiciones actuales de trabajo, les iba a “pagar el básico que les corresponde y nada más”.

“ Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias ”, reconoció.

