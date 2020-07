Encontraron el cuerpo de un hombre asesinado a puñaladas en las escaleras de un edificio de Recoleta

El edificio donde se halló el cadáver

Efectivos de Comisaría Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad se dirigieron este jueves hasta un edificio del barrio porteño de Recoleta después de que el encargado del lugar llamara al 911 para alertar de que había encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en las escaleras del inmueble mientras realizaba las tareas de limpieza.

Según precisaron fuentes de la investigación, el cadáver apareció asesinado a puñaladas en el entrepiso de las escaleras antes del cuarto piso del edificio ubicado en Guido 1928. Estaba desnudo, bocabajo y envuelto en una sábana y un fragmento de cortina de baño. Y tenía varios hematomas y una herida en el omóplato izquierdo.

La hipótesis es que lo estaban llevando a la terraza. “Se cree que lo iba a esconder ahí y algo pasó”, dijo una fuente judicial a Infobae.

En el caso tomó intervención la fiscal Silvana Russi, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 43, que labró un acta por averiguación de homicidio. Tras ello, agentes de la División Homicidios de la policía porteña advirtieron rastros de sangre en las escaleras que desembocaban en un departamento del primer piso.

Con autorización del Juzgado 18 del mismo fuero, a cargo del juez Pablo Ormaechea, los policías allanaron la vivienda en donde detuvieron a un hombre, J.P.M.K., de 43 años y nacionalidad chilena, que se dedica a los alquileres temporarios y que vive desde hace tres años en el departamento 1 D del edificio.

Según pudo saber Infobae, los efectivos notaron que en el baño de su departamento faltaba una de las cortinas. También encontraron algunas pruebas para la causa en un container que está frente al edificio de cuatro pisos. El sospechoso será indagado en las próximas por la fiscal Russi.

Hasta el momento, no se pudo identificar a la víctima, que según se estima llevaba unas 15 horas de fallecido hasta el momento en que fue hallado. Se trataría de un hombre joven, de entre 20 y 30 años. El encargado les aseguró a los policías que no lo conoce y que no vivía en el lugar.

Y, de acuerdo a lo que contaron las fuentes a este medio, también les comentó que había muchas quejas de parte de los vecinos por las reuniones que se daban en ese departamento, con personas que lo visitaban permanentemente.

