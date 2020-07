Perpetua para una mujer por asesinar a su amante camionero: lo drogó y secuestró durante dos semanas antes de matarlo

El hecho ocurrió entre noviembre y diciembre de 2017

En un juicio llevado a cabo mediante un jurado popular, la Cámara del Crimen de Segunda Nominación de Río Cuarto condenó a una mujer de 45 años por el asesinato de su amante en la localidad cordobesa de Arias en 2017.

La Justicia aplicó la máxima pena a Maricel Paula Angiolini, dedicada al transporte cerealero, por los delitos de “privación ilegítima de libertad y homicidio calificado por el vínculo” en contra de un camionero llamado Juan Carlos Romero.

La historia tiene detalles escalofriantes. Se estima que la condenada tuvo secuestrada y sedada a su víctima por un período de al menos dos semanas. De acuerdo al juicio, Angiolini drogaba a Romero con calmantes de manera constante y lo tenía convaleciente en una cama de su domicilio durante semanas.

Los protagonistas de la historia habían mantenido una relación amorosa, aún cuando el camionero estaba en una pareja formalizada con otra mujer. Ese vínculo duró varios meses, pero presuntamente debido a las amenazas, el chofer no se había animado a cortar el vínculo ni a denunciarla.

De acuerdo a la declaración de testigos durante el juicio, Romero, que vivía en Santa Fe, les comentó a algunos amigos que en varias ocasiones Angiolini lo mantenía dopado para que el hombre no regresara a su casa. Un amigo de la víctima y su novia advirtieron que el camionero les llegó a mostrar las marcas de las agujas en sus brazos.

Otros testigos declararon que en la noche del 25 de noviembre de 2017, Romero dejó el camión de su empresa abierto y se subió al auto VW Suran gris de Angiolini, que había viajado hasta Casilda para ir a buscarlo.

En el transcurso de los últimos días de ese mes, la familia de Romero se alertó por su ausencia. Si bien era esperable que el hombre pasara varios días “de viaje”, a su mujer le extrañaba que el camionero no enviara ninguno de sus habituales audios contando en qué se encontraba.

El dato que terminó de alertar a su pareja fue la recepción de un mensaje desde el teléfono de Romero en el que le advertía que ya no volvería: “‘Mongui', no me molestes más porque yo no tengo nada con vos. A la única que quiero es la ‘Mari’” , fue uno de los mensajes recibidos por la novia.

La concubina de Romero se preocupó, en primer lugar, porque el camionero casi siempre se comunicaba mediante audios, y cuando lo hacía con texto, mantenía una ortografía perfecta. En algunos de esos mensajes, aparecía la palabra “llo”, en lugar de”yo”.

La policía cordobesa encontró el cuerpo de Romero dentro de la casa de su amante

Después de diversas investigaciones, la policía cordobesa encontró finalmente el cuerpo de Romero el 7 de diciembre de 2017. Estaba dentro de un pozo de bombeo de agua en un patio del domicilio de Angiolini , en la ciudad de Arias, del departamento de Marcos Juárez.

De acuerdo a la investigación, se presume que Angiolini mantuvo dopado a Romero entre dos y tres semanas para retenerlo en una habitación en su vivienda y que en algún momento el camionero logró fugarse, para luego contarles a sus allegados lo que estaba sufriendo.

En el domicilio de Angiolini también se encontró el DNI, un teléfono celular y otras artículos personales del camionero.

Además, se comprobó que la mujer presentó recetas falsas en farmacias y hasta que llegó a pedir asistencia médica a domicilio para el hombre, para que enfermeros le pusieran suero. La mujer les advertía a los especialistas de la salud que Romero necesitaba “limpiarse” de las pastillas que había tomado para dormir.

