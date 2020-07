Tres menores fueron detenidos por el crimen de Rocío Vera, la adolescente de 14 años asesinada en Santa Fe

Rocío Vera tenía 14 años

Luego de casi 24 horas de búsqueda, Rocío Magalí Vera (14), que había desaparecido en Reconquista, Santa Fe, fue hallada asesinada ayer por la tarde en un terreno baldío ubicado en la intercesión de las calle San Martín y calle 99, de esa ciudad.

El cuerpo fue encontrado por el hermano de la víctima, que participaba de los rastrillajes junto a otros familiares y allegados. Estaba semidesnudo y tenía signos de violencia: la ropa en la zona del torso estaba arrollada, como posible consecuencia de haber sido arrastrada . Además, había sido tapado con un trapo y estaba en medio de un descampado señalado por vecinos del barrio como lugar de encuentro de personas vinculadas al narcomenudeo.

Este martes, la Justicia provincial detuvo a tres menores de edad. El primero de ellos vive en la casa lindante con el terreno donde fue hallado el cuerpo. Según trascendió, es del círculo cercano a la chica y tendría antecedentes de adicción a las drogas.

Los otros dos jóvenes presos, de 16 y 17 años, también son del barrio y quedaron detenidos poco después, también a disposición judicial. Mañana, los tres serán indagados por la jueza de Menores a cargo del caso, Griselda Delbón, y el fiscal Alejandro Rodríguez.

El cuerpo fue hallado en cercanías a esta casa

Mientras tanto, se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de Rocío, que además de la causa de la muerte, develará si la víctima estaba embarazada, como afirman sus familiares.

Rocío vivía en barrio La Loma, en el extremo sur de la ciudad. La Comisaria Segunda de Reconquista había emitido el domingo un pedido de paradero por fuga de hogar a pedido de la madre de la adolescente. La mujer había relatado que en horas de la mañana “el novio de ella, que se llama M.V., la llevó a la casa de su padre que vive en calle 10, sin poder precisar la dirección exacta, para pasar el día allí”.

Después, dijo que “la llamó el padre de su hija para decirle que Rocío se fue con E.G., de unos 30 años a una casa en el barrio Carmen Luisa donde se juntan siempre y que a esa casa le dicen Santa Rita”. Pero cuando la fue a buscar, ya no estaba más en ese lugar y “un joven le contó que ya Rocío no se encontraba más” y que no sabía para dónde fue.

La jueza Delbón dijo a Crónica que manejan distintas hipótesis. “Pudieron haber más personas involucradas en el hecho. Por eso, estamos tomando testimonios a los vecinos de la zona, que son muchos, y pueden ayudar en la causa”, comentó.

Los vecinos de la ciudad marcharon para pedir justicia

Poco después de conocerse la noticia del asesinato hubo una marcha de familiares, amigos y referentes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos de las mujeres para pedir Justicia por Rocío. La movilización se inició frente a la sede de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación y se detuvo un momento ante la Jefatura de la Unidad Regional IX de policía, en pleno centro de Reconquista.

Las mismas organizaciones volvieron a impulsar otra marcha hoy, que se inició alrededor de las 18 y partió desde avenida Interbarrial y Lisandro de la Torre. Desde allí se dirigieron hasta la casa donde se habría cometido el crimen.

