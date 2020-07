Mokfalvi protagonizó el viernes 26 de junio un accidente a 90 kilómetros de Río Gallegos un siniestro de tránsito que le podría haber costado la vida a él y a más personas. El conductor transportaba una carga de un supermercado y volcó en la ruta helada. En otro video, en el que se lo escucha gritar insultos y dichos discriminatorios, el camionero se defendió: “Un chileno de mier... se me subió de frente y bueno, me la tuve que bancar. Volqué por él, para no pegarme un palo de frente”. Además, se hizo eco de las críticas de los colegas que lo señalaron como un irresponsable al volante. “Estoy capacitado para decirle a todos cómo andar en la ruta. Tengo 35 años en esto y si alguno tiene huevos para ver mi cara, a ver si se pone adelante mío”.