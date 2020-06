Carla -50 años, porteña, un nombre de fantasía empleado en esta nota para proteger su identidad- ni siquiera había presentado documentación para acceder al beneficio del IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia pagado por el ANSES para paliar los efectos del impacto económico que implica la cuarentena por el coronavirus. Para muchos, el IFE se convierte en una ayuda vital ante la falta de ingresos, distribuido por el ANSES a través del sistema bancario o del Correo Argentino. “Yo no lo tenía a mi nombre, no me correspondía. Sí mi hija, ella lo aplicó, me puso a mí como número de contacto” , aseguró Carla a Infobae.