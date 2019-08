"Cuando se cumplió el mes llamé y ahí empezaron las excusas. Que había faltante y por eso se retrasaban, más adelante me decían que no se podía porque a la camioneta la habían dejado de fabricar. Todo eso por teléfono hasta que fui al lugar y me planté para que me den una respuesta. Cuando estaba ahí me dijeron que me lo iban a solucionar dándome una camioneta mejor pero que para eso tenía que poner algo más de plata. Les dije que de ninguna manera. Terminaron diciéndome que me lo iban a solucionar con una camioneta usada pero con pocos kilómetros, teóricamente me la entregaban en una semana", asegura.