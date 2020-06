El engaño marchaba sobre ruedas. Una vez que la mujer accedió a darles el dinero, le dijeron que el empleado estaba afuera de su casa, pero al salir con la bolsa, Adela no encontró a nadie y volvió a entrar. Nuevamente agarró el teléfono, le explicó al delincuente que no había ninguna persona esperándola y le preguntó que en qué domicilio estaba. Del otro lado le informaron una dirección conocida: se trataba de la antigua vivienda en la que ella estuvo durante muchos años con su marido, hoy ya fallecido. Inexplicablemente, Adela no sospechó y les indicó la dirección correcta.