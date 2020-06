“Entendemos que esta Fiscal y los jueces que avalaron la imputación no solo no analizaron el caso con perspectiva de género, revictimizando a Aldana, sino que la acusación tampoco tiene asidero jurídico ya que la figura de abandono de persona no se aplica cuando la persona deja a su niñe al cuidado de otro, ya que según nuestro Código Penal el abandono de persona se da cuando se coloca a otro/otra en situación de desamparo. Esto evidencia que Aldana fue acusada porque para la Fiscalía y los Jueces que intervinieron, el dejar a su hijo al cuidado de su pareja diez minutos para bañarse fue suficiente para catalogarla como una mala madre ”, agregaron.