"Si su situación se hubiera tomado en cuenta desde el primer momento, no sólo que no hubiese ido a juicio oral sino que se hubiera presentado como particular damnificada porque a ella le mataron a una hija. Ojalá este fallo sea tomado por la Procuraduría de la Provincia y llevado a todas las fiscalías para capacitar, y que no vuelva a suceder. Puede ser un precedente para una justicia que todavía es patriarcal", dijo Bois.