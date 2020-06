Según comentó, a su hijo, que trabaja en el servicio de limpieza de un centro médico, le habían robado el ambo que usa para trabajar por lo que esa tarde lo acompañó a comprarse otro. “Lo iba a ayudar a pagarlo con mi tarjeta de débito. Pero cuando llegamos me di cuenta de que me había olvidado el barbijo y no iba a poder entrar al local, entonces tuve que volver a mi casa”, relató Tiberi a Crónica.