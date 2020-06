“Estamos haciendo un esfuerzo enorme por parte del Estado para cuidar la vida de todos y en particular de nuestros adultos mayores. Pero con el Estado no alcanza, si no existe el compromiso ciudadano, esto va a ser aún más difícil. Somos nosotros quienes debemos cuidar a nuestras familias del contagio”, enfatizó el dramático pedido. Mendoza apeló a la “reponsabilidad y la solidaridad de cada uno de los quilmeños y quilmeñas”, para que “no salgan si no es necesario”. La dirigente ultra kirchnerista insistió en que “no compartan el mate, no jueguen al fútbol, no festejen cumpleaños” , haciendo referencia a prácticas sociales que han desatado focos de contagios en distintos lugares. “Cuentan con el municipio y quiero contar con ustedes para ganarle la pelea al coronavirus”, concluyó la jefa comunal.