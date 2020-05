“Este fallo debe ser recordado porque cierra toda discusión, discusiones interesadas, en las cuales las juezas de Ejecución de la provincia, históricamente no tuvieron en cuenta ni a la querella ni a la víctima. Con lo cual ya no se va poder alegar que una de las partes más vulnerables en el proceso no participen activamente”, dijo Hertzriken Velasco a este medio. “El Tribunal no tuvo perspectiva de género y no veló por la integridad psicofísica de la víctima. El COVID y las prisiones domiciliarias han servido para que el TSJ pusiera orden o pusiera en conocimiento sobre estas cuestiones al resto de los jueces de la provincia” , agregó el letrado.