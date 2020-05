No es lo único que lo incrimina. "El Pollo”, que trabajó para empresas tercerizadoras de limpieza entre 2010 y 2014 pero no tenía un trabajo conocido, fue visto por un vecino con una pala. Al hombre le llamó la atención. “Lo último con lo que podías ver era con una pala”, dijo a la Justicia. Aunque en su casa no encontraron ninguna pala, otro vecino y conocido del barrio se presentó voluntariamente en la fiscalía con una pala y contó que González se la había pedido prestada una. Le había parecido extraño pero se la dio. Unos días después vio las noticias y entendió lo que había pasado.