“Decile a la puta esa de tu nieta que se acuerde cuando echaba a la madre de la casa y a los hermanos para coger conmigo. Para eso no lloraba. Que se haga cargo. Yo ya me voy con un amigo a presentarme en la fiscalía de San Nicolás para contar todo. Ella va a tener que declarar delate de un juez. Espero que este audio se lo hagan hacer escuchar a la policía. Se hace la santita. Hace 5 años que estamos juntos y cuando yo le decía ‘Yanina paremos con esto’ ella me amenazaba y me decía que si yo no le daba un hijo o mataba a la madre y me iba con ella a vivir a Catamarca me iba a hacer meter preso e iba a decir que yo la violaba de chiquita”, dice Romero en parte del audio enviado en la mañana del día del asesinato.