Este martes, Burlando aseguró que pronto pedirán la detención del jugador. “Apenas hablé con Daniela me dí cuenta de que este caso es muy grave y me comuniqué con el Ministerio de Seguridad. Fue revisada y atendida por psicólogos antes de formular su declaración”, indicó el letrado en diálogo con Radio La Red y remarcó que las fotos y el video que publicó la joven no son del último incidente que tuvo con él. “Ya estamos tan acostumbrados a que obstaculicen a la Justicia que debemos tomar todo tipo de recaudos, pero no impedirán que pidamos la detención”.