En la jornada de ayer, cuando el escándalo se había hecho público y había tomado notoriedad por las imágenes difundidas por la ex pareja de Villa y el propio jugador, que se defendió de las acusaciones a través de un video publicado en las redes sociales, el ex Deportes Tolima le envió un mensaje al grupo de WhatsApp del plantel de Boca. “Se los juro por mi madre que está mal de salud que en este tiempo no la he tocado y que yo voy a aclarar las cosas, les pido disculpas”, apuntó.