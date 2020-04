“No entiendo una persona “profesional” cómo es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar” -continuó ella en el posteo que publicó este lunes cerca de las 22 horas- “siento un dolor muy grande de tener que estar en un país que no conozco, y donde estoy sola sin mi familia, y no poder viajar y salir corriendo con miedo que pase algo con mi vida y la de mi familia”, señaló la joven, que se encuentra en Argentina y en medio de la pandemia por coronavirus no puede retornar a su país . “Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única” , remarcó y aseguró que tanto ella como su familia que vive en Colombia reciben amenazas.