En comunicación con Infobae, el abogado de Rubén Castiñeiras, “El Pepo”, hoy con prisión domiciliaria acusado de doble homicidio culposo y ex defensor del portero femicida Jorge Mangeri, entre otros, aclaró que aún no conoce en profundidad cuáles será sus funciones: “La designación fue hoy pero empezaremos en los próximos días. Voy a estar asesorando en el gabinete pero todavía no hablamos de las funciones específicas. El sueldo es lo que dice ahí pero eso es lo que menos me importa. No estoy por la plata”.