Torales Pereyra habló por videoconferencia desde la clínica porteña en la que está internado: asegura que a pesar de negarse a hablar esta vez podrá ampliar su indagatoria en el futuro. Su abogado defensor, Guillermo Tiscornia, presentó un escrito en los tribunales de Morón que fue ratificado por su defendido. En el texto, se intenta poner en duda que fue Torales Pereyra quien contagió no solo a su abuelo , sino a su propia madre y a al menos otras 18 personas tras asistir a una fiesta de 15 en la noche en que llegó. Aseguró que, por ejemplo, un amigo que viajó con él no está infectado. Sin embargo, tras una investigación minuciosa, la Justicia federal de Morón no encontró a otro infectado que haya ingresado a la fiesta.