El estremecedor testimonio del brasileño Oscar, que se retiró a los 34 años por una afección cardíaca: “Sentí que mi cuerpo se salía”

El brasileño Oscar cuelga los botines a los 34 años

“Dos minutos, mi corazón se detuvo ahí, por unos dos minutos, más o menos dos minutos y medio, entonces fue un susto”. Con 34 años y tras una trayectoria que lo llevó a conquistar dos títulos de Premier League con el Chelsea, además de disputar el Mundial 2014 para Brasil, el futbolista Oscar se vio obligado a retirarse del fútbol profesional. Esta decisión, motivada por una afección cardíaca sufrida a fines de 2025, marca el cierre de una carrera internacional que incluyó pasos por China y éxitos con la selección nacional. De acuerdo con el anuncio publicado a través de los canales oficiales del San Pablo, Oscar dejó la actividad debido a un cuadro médico que, aunque no implica riesgos de muerte, requiere un control permanente y ha sido determinante para que anteponga su salud al contrato vigente hasta 2027.

El episodio que precipitó la salida de Oscar del fútbol ocurrió en noviembre de 2025, durante una práctica en el predio de entrenamiento del San Pablo. Según detalló la prensa local y reprodujeron los canales oficiales del club, el volante ofensivo debió ser trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir un síncope vasovagal. Este trastorno, diagnosticado por los especialistas que lo atendieron, ocurre cuando el cuerpo responde de forma exagerada ante estímulos como el estrés, el dolor, la visión de sangre o el permanecer mucho tiempo de pie, provocando una brusca caída de la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

“Hoy estoy ya estoy mejor para hablar de esto, cada vez que hablaba de estas cosas, me emocionaba bastante. Me hice el examen, luego terminé desmayándome, el corazón, ¿no?, mi presión fue bajando, el corazón se iba deteniendo. Después me hicieron masaje cardíaco, otros dos minutos. Entonces sólo recuerdo mi desmayo. Todo el mundo dice que cuando vas a morir, sales del cuerpo. Yo tuve algunas sensaciones de esas. Tú estás inconsciente y estás en un sueño que es muy bueno. Es, es muy rápido, ¿no? Y entonces pude ver a mi hijo hablando, como diciendo: ‘Vuelve, papá, vuelve’”, fue el estremecedor testimonio del futbolista compartido en las redes oficiales del club.

El brasileño Oscar colgó los botines y contó su estremecedor episodio en el que casi pierde la vida (REUTERS/Thiago Bernardes)

Como resultado de ese episodio, se produce una falta temporal de irrigación sanguínea al cerebro y la consiguiente pérdida de conciencia. Los médicos informaron que la condición de Oscar no implicaba riesgo de muerte, pero sí imponía la necesidad de que se mantenga bajo evaluación constante. Este dato fue clave para la determinación del deportista, quien ya había anticipado su deseo de priorizar su bienestar personal.

En el video difundido por el San Pablo, Oscar expresó: “Estoy finalizando una carrera aquí en São Paulo que me ha llevado a muchos lugares, prácticamente por todo el mundo. Volver aquí a Cotia, donde todo comenzó, me hace feliz. Es difícil, porque quería haber hecho más por el São Paulo, quería jugar más, tenía la calidad futbolística y la edad, podría haber jugado más, pero lamentablemente esto sucedió. Ahora me retiro y seguiré apoyando al equipo. Se trata de continuar mi vida como aficionado”.

De acuerdo con la prensa brasileña, la familia del mediocampista desempeñó un papel fundamental en el proceso que llevó a la resolución de su retiro, al respaldar la prioridad de la salud por sobre los compromisos contractuales.

Oscar pasó por las filas del Chelsea inglés (AP Photo/Christophe Ena, file)

La consulta médica y el acompañamiento familiar fueron decisivos luego del episodio de síncope. Pese a que Oscar tenía vínculo contractual con el San Pablo hasta diciembre de 2027, el propio jugador había manifestado en instancias previas su disposición a finalizar su actividad profesional si existía el mínimo riesgo para su salud.

Desde su regreso al Brasileirao en enero del 2025, Oscar jugó 21 partidos, marcó dos goles y otorgó cinco asistencias para el San Pablo. Arribó en condición de libre desde el Shanghai Port de China, club al que fue transferido en 2017 tras destacarse en la Premier League. Durante su etapa en el Chelsea, ganó dos torneos de liga, una Europa League y la Copa de la Liga de Inglaterra, consolidándose como una figura de peso en el fútbol inglés.

A nivel internacional, participó con la selección de Brasil en la Copa Confederaciones 2013, certamen que el combinado nacional conquistó. Además, integró el plantel que disputó el Mundial 2014, torneo en el que anotó el único gol de la Verdeamarela en la histórica derrota por 7 a 1 ante Alemania en semifinales.

La salida de Oscar del fútbol profesional representa el final anticipado de una trayectoria cuya proyección podía extenderse aún más, de no mediar la afección cardíaca detectada en los estudios médicos de noviembre. La noticia, difundida primero por los canales oficiales del San Pablo, cierra un ciclo que incluyó títulos nacionales e internacionales y una presencia relevante en los escenarios más exigentes del fútbol mundial.