Deportes

Román Burruchaga barrió a Thiago Tirante en el duelo argentino en Houston y jugará su primera final ATP

Burru se llevó un contundente triunfo por 6-1 y 6-1 en apenas una hora de juego

Guardar
Román Burruchaga en una cancha de tenis de arcilla. Se muestra con camiseta rojiza y shorts claros, reaccionando emocionado, sonriendo con raqueta y saludando
Román Burruchaga atraviesa la mejor semana de su carrera

Román Burruchaga prolongó su semana soñada en el ATP 250 de Houston: con una actuación demoledora, barrió a Thiago Tirante por 6-1 y 6-1 en el duelo argentino de semifinales y jugará su primera final en el circuito mayor.

En un cruce entre dos representantes de la nueva generación, Burruchaga (77° del ranking mundial) mostró una versión contundente desde el inicio. Sólido con su servicio, agresivo desde el fondo de la cancha e inteligencia táctica para neutralizar a su rival, el tenista de 24 años construyó una actuación memorable en apenas una hora.

El trámite fue prácticamente un monólogo. Tirante (83°), que venía de lograr la mejor victoria de su carrera ante el Top 10 estadounidense Ben Shelton (9° en el ranking y principal favorito en el certamen) nunca logró asentarse en el encuentro ni encontrar respuestas.

Burru dominó de principio a fin todas las facetas del juego y dejó en claro que atraviesa el mejor momento de su carrera: alcanzó el 62° puesto del ranking en vivo en su primera semana en el Top 100, tras coronarse en el Challenger de San Pablo en la estación previa a Houston.

En busca de su primer trofeo en el circuito mayor, el hijo del campeón del mundo en México ’86 enfrentará al vencedor del cruce entre dos estadounidenses: Frances Tiafoe (18° y segundo favorito del torneo) o Tommy Paul (21° y cuarto cabeza de serie).

Thiago Tirante Houston
Thiago Tirante no pudo extender su gran semana en Houston (Fuente: AFP)

Para Burruchaga, la final representa una oportunidad inmejorable no solo para sumar su primer título ATP, sino también para consolidarse definitivamente en la elite del circuito. Pase lo que pase en la otra llave de semis, el argentino ya sabe que del otro lado de la red tendrá a un rival de jerarquía.

En su camino a la definición, Burruchaga había superado previamente al australiano Adam Walton por 6-2 y 6-2; al estadounidense Brandon Nakashima (33° del escalafón ATP y quinto preclasificado) por 6-4, 2-6 y 6-4; y al también local Learner Tien (22° del mundo, tercer favorito y uno de los jugadores con mayor proyección del circuito) por 7-5 y 6-4.

El ATP 250 de Houston es uno de los torneos que marca el inicio de la gira de polvo de ladrillo que desemboca en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. Reparte USD 700.045 en premios.

Súper domingo: tres argentinos irán por un título ATP

Burru se convirtió en el tercer representante argentino en asegurar su presencia en una final ATP este fin de semana: durante la mañana de este sábado, Mariano Navone había alcanzado la definición en Bucarest y, luego, Marco Trungelliti hizo lo propio en Marrakech.

Marco Trungelliti, finalista en Marrakech
Marco Trungelliti, finalista en Marrakech

Navone (60°) se metió en la final del certamen disputado en la capital de Rumania tras vencer al neerlandés Botic van de Zandschulp (62°) por 5-7, 7-6 (3) y 7-5 en una batalla de tres horas y media de duración. Este domingo, el tenista de 9 de Julio enfrentará en busca del título al español Daniel Mérida (136°).

Más tarde, Trungelliti (117° y 75° en el ranking en vivo) entró en la historia del tenis al convertirse en el jugador más veterano en alcanzar su primera final ATP, luego de superar al ítalo-argentino Luciano Darderi (19°) por 6-4 y 7-6 (2). En busca del premio mayor, se medirá ante el juvenil español Rafael Jodar (89°), de 19 años.

.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoHoustonRomán BurruchagaThiago TiranteATPTenisDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

El delantero de 18 años se estrenó en el triunfo por 3 a 0 sobre Belgrano en el Monumental y recibió los elogios del entrenador

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

El entrenador del Millonario analizó la contundente victoria de su equipo y resaltó la tarea de varios futbolistas, como Subiabre, Juan Cruz Meza, Galván o el debutante Lautaro Pereyra

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

El Millonario goleó al Pirata y es escolta en su zona y en la Tabla Anual. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

El Millonario encaminó la temporada tras la salida de Marcelo Gallardo. El triunfo 3-0 ante Belgrano de Córdoba representó el cuarto al hilo desde la llegada del ex Alavés

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

El equipo dirigido por el Chacho Coudet goleó 3-0 a Belgrano en un encuentro en el que se destacó el aporte goleador de dos figuras claves en el ataque

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano
DEPORTES
Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

TELESHOW
Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

Confirmado: los Ratones Paranoicos “jugarán” el Mundial de fútbol

Brian Sarmiento y Danelik se besaron a pura pasión en la fiesta de Gran Hermano: el video del momento

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas