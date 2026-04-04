Román Burruchaga barrió a Thiago Tirante en el duelo argentino en Houston y jugará su primera final ATP

Román Burruchaga atraviesa la mejor semana de su carrera

Román Burruchaga prolongó su semana soñada en el ATP 250 de Houston: con una actuación demoledora, barrió a Thiago Tirante por 6-1 y 6-1 en el duelo argentino de semifinales y jugará su primera final en el circuito mayor.

En un cruce entre dos representantes de la nueva generación, Burruchaga (77° del ranking mundial) mostró una versión contundente desde el inicio. Sólido con su servicio, agresivo desde el fondo de la cancha e inteligencia táctica para neutralizar a su rival, el tenista de 24 años construyó una actuación memorable en apenas una hora.

El trámite fue prácticamente un monólogo. Tirante (83°), que venía de lograr la mejor victoria de su carrera ante el Top 10 estadounidense Ben Shelton (9° en el ranking y principal favorito en el certamen) nunca logró asentarse en el encuentro ni encontrar respuestas.

Burru dominó de principio a fin todas las facetas del juego y dejó en claro que atraviesa el mejor momento de su carrera: alcanzó el 62° puesto del ranking en vivo en su primera semana en el Top 100, tras coronarse en el Challenger de San Pablo en la estación previa a Houston.

En busca de su primer trofeo en el circuito mayor, el hijo del campeón del mundo en México ’86 enfrentará al vencedor del cruce entre dos estadounidenses: Frances Tiafoe (18° y segundo favorito del torneo) o Tommy Paul (21° y cuarto cabeza de serie).

Thiago Tirante no pudo extender su gran semana en Houston (Fuente: AFP)

Para Burruchaga, la final representa una oportunidad inmejorable no solo para sumar su primer título ATP, sino también para consolidarse definitivamente en la elite del circuito. Pase lo que pase en la otra llave de semis, el argentino ya sabe que del otro lado de la red tendrá a un rival de jerarquía.

En su camino a la definición, Burruchaga había superado previamente al australiano Adam Walton por 6-2 y 6-2; al estadounidense Brandon Nakashima (33° del escalafón ATP y quinto preclasificado) por 6-4, 2-6 y 6-4; y al también local Learner Tien (22° del mundo, tercer favorito y uno de los jugadores con mayor proyección del circuito) por 7-5 y 6-4.

El ATP 250 de Houston es uno de los torneos que marca el inicio de la gira de polvo de ladrillo que desemboca en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. Reparte USD 700.045 en premios.

Súper domingo: tres argentinos irán por un título ATP

Burru se convirtió en el tercer representante argentino en asegurar su presencia en una final ATP este fin de semana: durante la mañana de este sábado, Mariano Navone había alcanzado la definición en Bucarest y, luego, Marco Trungelliti hizo lo propio en Marrakech.

Marco Trungelliti, finalista en Marrakech

Navone (60°) se metió en la final del certamen disputado en la capital de Rumania tras vencer al neerlandés Botic van de Zandschulp (62°) por 5-7, 7-6 (3) y 7-5 en una batalla de tres horas y media de duración. Este domingo, el tenista de 9 de Julio enfrentará en busca del título al español Daniel Mérida (136°).

Más tarde, Trungelliti (117° y 75° en el ranking en vivo) entró en la historia del tenis al convertirse en el jugador más veterano en alcanzar su primera final ATP, luego de superar al ítalo-argentino Luciano Darderi (19°) por 6-4 y 7-6 (2). En busca del premio mayor, se medirá ante el juvenil español Rafael Jodar (89°), de 19 años.

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