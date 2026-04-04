Sociedad

Un camión de gran porte volcó en Mendoza: el conductor dio 1,07 en el test de alcoholemia

Sucedió en el departamento Maipú, en la intersección de la calle Juan José Paso y la Ruta 40. El camionero no sufrió lesiones de gravedad

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El camionero, identificado como M.Á.S., no presentó lesiones graves pero fue sancionado por infringir la ley de tolerancia cero de alcohol
El camionero, identificado como M.Á.S., no presentó lesiones graves pero fue sancionado por infringir la ley de tolerancia cero de alcohol

Un camión de gran porte protagonizó un vuelco durante la madrugada de este sábado en la intersección de Juan José Paso y Ruta 40, en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza. Luego de constatar que el conductor se encontraba en buen estado de salud, la policía le realizó un test de alcoholemia que determinó que había consumido bebidas alcohólicas, incluso superando ampliamente lo admitido para conductores particulares. En la provincia quienes manejan vehículos de carga y pasajeros la tolerancia en el consumo de alcohol es cero.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:17 de hoy, cuando un llamado al 911 alertó sobre el vuelco de un camión Renault Premium 440, lo que generó preocupación por la posible presencia de personas atrapadas en el lugar.

El conductor, identificado por sus iniciales, M.Á.S., de 42 años, fue auxiliado por personal de la Comisaría 47° y de la Delegación Vial Gran Mendoza. Al llegar, los efectivos constataron que el camión se hallaba recostado sobre su costado derecho, junto al control de colectivos, y que se registraba una importante pérdida de combustible sobre la calzada. Esta situación motivó la implementación de un operativo preventivo de seguridad para evitar mayores complicaciones en la zona.

Tras el siniestro vial, hubo una importante pérdida de combustible y se desplegó un operativo de seguridad para prevenir nuevos incidentes en la zona
Tras el siniestro vial, hubo una importante pérdida de combustible y se desplegó un operativo de seguridad para prevenir nuevos incidentes en la zona

De acuerdo con la información oficial, el vehículo circulaba sobre la calle Paso en dirección este-oeste cuando, por motivos que no se esclarecieron, su conductor perdió el control y terminó volcando.

Al ser examinado, el chofer no presentaba lesiones, aunque el análisis de alcoholemia arrojó un resultado de 1,07 gramos por litro de alcohol en sangre. Este valor supera ampliamente el límite permitido para conductores particulares y contraviene la ley 9099, que establece tolerancia cero para conductores profesionales de carga.

Frente a la infracción, el camionero fue trasladado a la sede policial, donde se inició el proceso contravencional correspondiente.

Un hombre dio positivo de alcoholemia en el peaje de Hudson y tuvo una reacción insólita

En otro episodio, un operativo vehicular de rutina sorprendió a los agentes de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires en el peaje Hudson de la Autopista Buenos Aires – La Plata, días atrás. A las 9:00, los inspectores realizaron un test de alcoholemia a un conductor que, para su asombro, arrojó un resultado de 1,20 gramos de alcohol en sangre.

El hecho, confirmado por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, tuvo lugar mientras se desarrollaba el control habitual. Cuando fue abordado, el automovilista afirmó de manera categórica que no había tomado alcohol. Sin embargo, la medición evidenció un nivel considerable y llamó la atención de los efectivos también teniendo en cuenta el horario matutino.

El automovilista en Hudson primero negó el consumo de alcohol, pero luego admitió haber bebido whisky la noche anterior

La reacción del individuo quedó registrada tanto por las cámaras del procedimiento como por las bodycams del personal de fiscalización. En un primer momento, el conductor negó haber consumido bebidas alcohólicas esa mañana: “No tomé nada a la mañana”, insistió. Tras el diagnóstico del alcoholímetro, terminó admitiendo una verdad inesperada.

Luego de conocer el resultado, el propio conductor reconoció que la noche anterior había bebido whisky. Por este motivo, el Ministerio de Transporte bonaerense, bajo la conducción de Martín Marinucci, procedió a retener el vehículo y formalizar la infracción correspondiente.

Desde la cartera provincial recordaron que en toda la provincia de Buenos Aires rige la política de tolerancia cero para el consumo de alcohol al volante. Los controles se implementan a diario y de manera simultánea, en coordinación con Autopistas de Buenos Aires. “El alcohol al volante pone en riesgo tu vida y la de los demás, sin importar la hora del día”, advirtió el Ministerio a través de sus canales oficiales.

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