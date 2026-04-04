Pablo Lescano reflexionó sobre su nuevo rol de abuelo: “Me costó mucho”

Pablo Lescano habló sobre su rol de abuelo en Otro día Perdido, el programa de Mario Pergolini

Pablo Lescano compartió en una entrevista con Mario Pergolini su experiencia como abuelo y reflexionó sobre la importancia de la familia en su vida. Durante su interacción con Pergolini en Otro día perdido, por Eltrece, el cumbiero reveló que convertirse en abuelo fue inesperado y confesó el impacto que tuvo este cambio en su día a día. Explicó que el nacimiento de su nieto lo llevó a evaluar el paso del tiempo, describiendo, entre risas y comentarios sinceros, que al principio le costó asumir el nuevo rol y que solo con el correr de los meses lo fue aceptando.

“Tengo un hijito, soy abuelo”, declaró Lescano y repitió entre risas “me quiero matar”, provocando la sorpresa de Pergolini en el programa Otro día perdido. El líder de Damas Gratis mencionó a sus hijos Tommy, Brian y Bianca, además de saludar a Marita, la menor del grupo, y a Ceci, su pareja, mostrando el entramado afectivo que lo sostiene.

Al referirse a la llegada de su nieto, el músico relató con honestidad que “a lo primero me costó mucho”. Admitió que al principio la noticia le resultó difícil de aceptar y que comprender el paso del tiempo trae consigo sensaciones encontradas. “Y ahora como que ya lo estoy asimilando”, expresó Lescano. Reconoció que el nieto estaba por cumplir un año y evidenció la ternura que le genera la situación: “Tengo que comprar un regalo”.

El tiempo y las emociones fueron protagonistas en la charla. El músico evocó una frase que usó Carlos Salvador Bilardo sobre el título de una canción de Julio Iglesias para ilustrar cómo percibió el paso rápido de los años: “Me olvidé de vivir”. Este sentimiento se reiteró en varias ocasiones como una forma de resumir la transformación personal que está atravesando en su vida familiar.

Pergolini indagó más sobre los vínculos de Lescano y el músico remarcó que la familia es su apoyo incondicional. Destacó el cariño especial hacia Marita, la más pequeña de sus hijos, resaltando la importancia de los afectos y los recuerdos compartidos en el hogar.

Pablo Lescano con Mario Pergolini en Otro día perdido

Confesiones de Pablo Lescano sobre el paso del tiempo y su vida familiar

Con frases contundentes, Pablo Lescano describió que la llegada del primer nieto lo llevó a reencontrarse con emociones que no esperaba. “Rapidísimo”, respondió cuando se le preguntó por la sensación de que los años pasaron volando.

En el diálogo con Pergolini, el artista intercaló bromas, anécdotas familiares y muestras de autoironía. Frente a la idea de dramatizar su sentir, Lescano contestó con espontaneidad: “No, perro”. Y cerró con la frase que define su actitud ante la vida: “ATR, perro”.

Pablo Lescano en Masterchef Celebrity y razones de su renuncia

El año pasado, Pablo Lescano fue una de las figuras de Masterchef Celebrity. Su paso por las cocinas fue breve, pero dejó huella en todos los participantes y en el público.

Pablo Lescano junto a Wanda Nara en Masterchef Celebrity en octubre del año pasado

Durante la primera gala de eliminación de la temporada, Lescano animó el estudio con su teclado hombro y logró que el jurado, la conductora y sus compañeros bailaran al ritmo de “No te creas tan importante”. Con esa energía, volvió a su puesto y presentó un plato de albóndigas con puré de papas, preparado según la receta de su madre, doña Norma.

El artista resaltó la historia familiar detrás del plato: “Es una receta de mi vieja, doña Norma, que la aprendió cuando trabajaba en una casa de familia judía”, compartió. El puré, llamado “shalom de doña Norma”, contenía huevo duro y cebolla y fue elogiado por sus sabores y texturas por el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Cuando la gala avanzó, Lescano fue nombrado entre los que continuaban en el certamen. Sin embargo, pidió la palabra para anunciar su decisión: “No puedo seguir en Masterchef… tengo muchos compromisos con la música que ya estaban pactados”, explicó ante la conductora Wanda Nara y sus compañeros.

El músico agradeció la conexión construida con sus colegas y relató la emoción de cocinar para ellos: “Cuando le cocino a Marita, no se queja”. Los aplausos de sus colegas marcaron el cierre de la jornada y el momento fue acompañado de una última canción improvisada como despedida.

Al finalizar la entrevista, Pablo Lescano transmitió una mezcla de nostalgia y gratitud por haber formado parte del proyecto. Dijo que la experiencia, aunque breve, le permitió sumar recuerdos, reforzar los lazos familiares y ratificar que la música sigue siendo su máxima prioridad.