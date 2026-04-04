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India retomó la compra de crudo iraní por primera vez desde 2019 en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Nueva Delhi, el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo, no había recibido ningún cargamento de Teherán desde hace 7 años

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India retomó la compra de crudo iraní en medio de la guerra (EFE/WEI LEUNG)
India retomó la compra de crudo iraní en medio de la guerra (EFE/WEI LEUNG)

El Gobierno de la India confirmó este sábado que sus refinerías han retomado la compra de crudo iraní por primera vez desde 2019, rompiendo así con años de interrupción por la presión de Estados Unidos, debido a las fallas en el suministro global derivadas del conflicto en Oriente Medio.

“En medio de las interrupciones de suministro en Oriente Medio, las refinerías indias han asegurado sus necesidades de crudo, incluido el procedente de Irán”, declaró este sábado el Ministerio de Petróleo y Gas Natural.

El ministerio precisó en un comunicado que la India importa petróleo de más de 40 países y las empresas cuentan con plena flexibilidad para abastecerse de diferentes fuentes y geografías basándose en consideraciones comerciales.

La India, el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo, no ha recibido ningún cargamento de Teherán desde 2019 debido a la presión de Estados Unidos para que no comprara crudo iraní.

El mes pasado, Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones sobre el petróleo y los productos refinados iraníes para aliviar la escasez de suministro.

En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), uno de los suministros más afectados en el país por la crisis energética derivada de la guerra, el comunicado informó de la compra de 44.000 toneladas métricas de origen iraní a bordo de un buque que atracó el miércoles en el puerto occidental de Mangalore, donde actualmente se está descargando el combustible.

La India, el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo, no ha recibido ningún cargamento de Teherán desde 2019 (Europa Press/Contacto/U.S. Navy)
La India, el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo, no ha recibido ningún cargamento de Teherán desde 2019 (Europa Press/Contacto/U.S. Navy)

La India reiteró que las necesidades de petróleo del país permanecen totalmente aseguradas para los próximos meses.

Por el estrecho de Ormuz, ahora bloqueado por Irán por el conflicto en Oriente Medio, circula habitualmente un 20 % del crudo y el gas natural licuado mundiales, un volumen que llega al 89 % en el caso de Asia.

Trump, ha avisado este sábado a las autoridades iraníes de que dentro de dos días expirará el ultimátum que ha dado a Teherán para que reabra por completo el estrecho de Ormuz o bien pacte un acuerdo para poner fin a la guerra.

“¿Recuerdan cuando di a Irán diez días para pactar un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Pues el tiempo se acaba: quedan 48 horas antes de que desencadene el infierno sobre ellos”, ha asegurado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social

El mensaje de Trump de este sábado destaca en particular por el marcado cariz religioso que ha introducido. A su tradicional aviso sobre la posibilidad de “desencadenar el Infierno”, Trump ha rematado su comentario, aprovechando el periodo de Semana Santa, con el mensaje de despedida “Gloria a Dios”.

La advertencia del presidente de Estados Unidos ocurre al término de una semana en la que Irán ha descartado pactar un alto el fuego provisional con Estados Unidos aunque sus autoridades han matizado que estarían dispuestas a negociar un final “definitivo y duradero”, en palabras este sábado de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.

(Con información de EFE y Europa Press)

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