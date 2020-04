Las últimas personas que tuvieron contacto con Camila, de 26 años, fueron una amiga que es su vecina, su ex marido y su novio actual. “Con él estuvo hasta las 10, después volvió a su casa. Supuestamente el ex marido la llevó a la parada para tomar el colectivo y de ahí no se sabe más nada. El teléfono le andaba mal” , cuenta su mamá. Vestía pantalón negro, campera con capucha marrón claro y zapatillas rosas. Tiene tez blanca, ojos verdes, el pelo cortado con flequillo, y un tatuaje en el cuello.