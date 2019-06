View this post on Instagram

A partir de las iniciativas con envases que pueden reutilizarse como macetas y del uso de las etiquetas de los dorsos de sus productos para búsquedas de Missing Children, hoy celebramos que Laboratorios Ecovita recibió una distinción del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por su contribución y colaboración en acciones de Responsabilidad Social y Sustentable !!!!