El aislamiento contribuye a aminorar la circulación en la calle, pero también contribuye a otras cosas: a no denunciar delitos en la comisaría o en fiscalías de manera presencial, a una sensación de vínculos rotos con el mundo o con el Estado porque quizás no haya nadie que atienda. Esta semana, la Fiscalía de Violencia de Género de Tigre a cargo de Diego Callegari y Mariela Miozzo lanzó un número de WhatsApp para recibir casos en su jurisdicción al notar que los hechos de violencia familiar y doméstica habían bajado en sus escritorios a casi cero. No tenía sentido. La violencia de género no desaparece por un virus en el aire. Entonces, lanzaron el número. Recibieron 26 casos en su primer día.