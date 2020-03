No fue lo único que se hizo. También se dio la orden para que toda persona que haya tomado contacto directo con el policía de la Ciudad deberá permanecer durante 15 días en aislamiento preventiv o. Las mismas fuentes señalaron a este medio, que el hombre no vino de una zona de riesgo ni tampoco tomó contacto con personas provenientes del exterior, contagiados o con riesgo, por lo que no queda claro cómo contrajo la enfermedad.