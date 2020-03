En el primer audio que se viralizó, Saín comienza exigiéndole a las jefes de la policía que “filmen lo que hagan” y que hay “que hacer prensa, porque la idea de las detenciones no es la privación de la libertad de la gente, sino es que es la sanción ejemplificadora. Hay que poner un megáfono a cada hecho". Y luego remató: “La impresión, me decía (Omar) Perotti, es que todos los gobiernos provinciales han quedado como pelotudos, que la verdad es que la gente no le ha dado bola a la cuarentena”.