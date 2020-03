Cartabia, con experiencia en este tipo de casos, continúa: “El déficit está en la defensa pública, que no está preparada para estos casos. Hay cuestiones técnicas de prueba que no manejan y por lo tanto no pueden ofrecer un servicio adecuado. En el caso de Belén fue notorio cómo la defensa hizo lo que no debía y eso generó la condena. Después una abogada especializada pudo controvertir la prueba y lograr la absolución”.