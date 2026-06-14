Crecida en el Río de la Plata: advirtieron que podría alcanzar los tres metros de altura este domingo

La crecida en el Río de la Plata se dará durante esta madrugada

El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval emitió un aviso por una crecida del Río de la Plata prevista para este domingo. De acuerdo con las estimaciones, el nivel del agua se ubicará por encima de los valores establecidos en las tablas de mareas.

Según el informe oficial, el Río de la Plata podría alcanzar una altura de tres metros, ya que se espera un crecimiento de un metro cincuenta centímetros sobre los registros habituales considerados para la navegación y el monitoreo de las mareas.

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En el Puerto La Plata se prevé una altura de 2,85 metros para las 02:30 de este domingo, mientras que en el Puerto de Buenos Aires (Muelle de Pescadores) llegaría a los 2,75 metros para las 04:30 horas. Asimismo, en el puerto de San Fernando también ascendería a los 2,85 metros cerca de las 05:30.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, las autoridades recordaron que los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil Berisso al 103, con los Bomberos Voluntarios de Berisso al 100 y con la Prefectura Naval Argentina al 106 ante cualquier situación de emergencia.

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Los valores que se esperan para esta madrugada

En línea con esto, para la ciudad de La Plata y sus alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que durante la madrugada del domingo se registrarán lloviznas con una probabilidad de entre el 10 y 40%. Sin embargo, durante la mañana las precipitaciones cesarán, aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado durante el resto de la jornada.

De la misma manera, indicaron que las temperaturas serán especialmente bajas, ya que la mínima se ubicará en 0 grados y la máxima no superará los 10 grados. Esto se debe al ingreso de un frente frío proveniente del este del país, que desencadenó la primera ola polar del año en toda la región.

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Por este motivo, la provincia de Buenos Aires permanecerá bajo alerta amarilla por frío extremo. Esta advertencia implicaría riesgos para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

En línea con esto, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de ser necesario salir, aconsejaron abrigarse con varias capas de ropa liviana para conservar el calor corporal.

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Las autoridades recomendaron evitar las actividades en el exterior, ya que regirá una alerta amarilla por frío extremo en toda la provincia (Imagen Ilustrativa Infobae)

También sugirieron generar más calor corporal mediante el movimiento, como caminar, levantarse y sentarse, o mover las extremidades regularmente. Asimismo, recordaron que es importante mantener la vivienda calefaccionada de forma segura y evitar los cambios bruscos de temperatura.

Para cuidar la salud durante esta situación, aconsejaron tomar abundante líquido, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y no automedicarse si se presentan síntomas relacionados con el frío. Ante cualquier malestar, se debe consultar a un médico o dirigirse al centro de salud más cercano. Además, quienes tengan medicación recetada deben mantener su plan de acción actualizado.

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Por último, recordaron que no se debe fumar en ambientes cerrados y se debe prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores y quienes presenten enfermedades crónicas, ya que estos grupos son los más vulnerables ante las bajas temperaturas.

A pesar de esto, el organismo meteorológico anunció que la situación presentará una leve mejoría durante el lunes. Mientras que la temperatura mínima ascenderá a 4 grados y la máxima pasaría a rozar los 15 grados, marcando un leve alivio respecto al frío extremo del domingo.

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El cambio también se reflejará directamente en el cielo, debido a que estará soleado y sin gran presencia de nubes. Además, no se esperan fuertes vientos a lo largo del día, lo que favorecerá una sensación térmica más agradable en toda el área metropolitana.

El martes volverá a disminuir el frío, ya que la mínima alcanzará los 7 grados y la máxima llegará a su pico de la semana al rozar los 17 grados. No obstante, el firmamento estará levemente cubierto por las nubes y habrá una mayor presencia de vientos.

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